La multinacional avilesina Satec participa en un proyecto europeo para llevar la recarga ultrarrápida de coches eléctricos a cualquier punto del territorio

La multinacional tecnológica avilesina Satec participa en el proyecto europeo Life Freesvee, una iniciativa presentada este viernes en Zaragoza para hacer posible la recarga ultrarrápida de vehículos eléctricos en cualquier punto del territorio, incluso en aquellas zonas donde la red eléctrica actual no dispone de potencia suficiente para soportarla. El proyecto busca acelerar el despliegue de una movilidad eléctrica más eficiente, rentable y sostenible.

La iniciativa, presentada en el espacio Mobility City, cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros y está cofinanciada en un 60% por la Unión Europea a través del programa LIFE. Su objetivo es resolver uno de los grandes desafíos del sector y garantizar la potencia necesaria para que los puntos de recarga ultrarrápida puedan funcionar de manera eficaz tanto en áreas urbanas como en territorios con una infraestructura eléctrica limitada.

El consorcio está integrado por seis socios. Junto a la empresa avilesina Satec participan Intergia, la Universidad de Zaragoza, Zoilo Ríos, la Estación de Servicio Miralbueno y el Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC), que ejerce como coordinador del proyecto. Los responsables de la iniciativa destacan que la tecnología desarrollada beneficiará tanto a los usuarios de vehículos eléctricos como a los operadores de estaciones de servicio, al facilitar la implantación de cargadores ultrarrápidos en lugares donde actualmente resulta complicado o poco rentable.

Life Freesvee contempla la puesta en marcha de dos prototipos demostrativos en estaciones de servicio reales. Uno se ubicará en Miralbueno, en Zaragoza, en un entorno urbano con conexión moderada a la red eléctrica. El segundo se instalará en Montuenga de Soria, una zona despoblada caracterizada por disponer de una red eléctrica débil. Ambos servirán para comprobar la viabilidad de la solución en escenarios muy diferentes.

Las instalaciones funcionarán como microrredes inteligentes capaces de integrar electrónica de potencia, inteligencia artificial, sistemas de predicción de demanda, herramientas de gestión energética en la nube y tecnologías avanzadas de almacenamiento energético. La solución combinará baterías de ion-litio para necesidades de corta duración con baterías de flujo redox de vanadio, una tecnología emergente considerada especialmente adecuada para el almacenamiento estacionario de energía a medio y largo plazo.

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Los impulsores del proyecto consideran que esta tecnología permitirá reducir de forma significativa los costes de instalación de puntos de recarga ultrarrápida, favoreciendo un despliegue más equilibrado de la movilidad eléctrica y disminuyendo la necesidad de inversiones públicas. El desarrollo de Life Freesvee se prolongará hasta septiembre de 2028 y continuará en los próximos meses con actividades de demostración, análisis técnico-económico y divulgación, con el objetivo de contribuir a la descarbonización del transporte en Europa.