Una Comida en la Calle más segura gracias al "big data" y ciberseguridad para todo tipo de empresas, proyectos piloto innovadores "made in Avilés"

Innova Asturias y Smart City Asturias son dos “clústers” (grupo de empresas e instituciones interrelacionadas, concentradas geográficamente, que compiten en un mismo negocio) que trabajan en común desde hace años. Lo explicó Beatriz García Fanjul, la directora del segundo. Lo hizo este miércoles en el cine del Niemeyer, allí las dos organizaciones celebraron sus correspondientes asambleas generales. “Innova Asturias, que es el más antiguo, hace aproximadamente tres años detectó una cadena de valor dentro de la organización que podía tener su propia actividad y entonces decidió proponer la creación de un ‘clúster’ regional especializado en la cadena de valor de las smart city”, apuntó. “Por eso siempre decimos que Smart City es como un hijo de Innova Asturias”, añadió.

Ana Pérez Otero, de Innova Asturias, señaló: “Ha sido un año en el que hemos mantenido el ritmo de actividad sin pausa, hemos consolidado nuevas líneas de trabajo, hemos seguido siendo el punto de encuentro de referencia para quienes creen que la innovación es la palanca del crecimiento empresarial en Asturias”. Y reconoció: “Somos dos organizaciones que comparten socios, que comparten visión y que entienden que el ecosistema de innovación asturiano es más fuerte cuando trabaja unido que cuando cada uno va por su cuenta”.

La Comida en la Calle con datos

El encuentro de este miércoles sirvió, entre otras cosas, para presentar dos “espacios de datos”. Uno, en el ámbito de la ciberseguridad, y el otro, en el de la gestión de emergencias. “Los dos los tenemos aprobados por el Gobierno de España: ya son espacios operativos y confiables”, añadió García Fanjul. “Ahora mismo está funcionando con 35 empresas adheridas”. Y desveló: “Los casos de uso de esos espacios de datos se hicieron con el Ayuntamiento de Avilés, que nos ayudó desde el principio para poder participar en ellos”.

Mientras que “uno de los pilotos se hizo en la Comida en la Calle de Avilés” el otro caso se refiere a la ciberseguridad, sobremanera a “todas aquellas empresas que no tienen, porque no son muy grandes, capacidad para tener un departamento cíber y demás”. Y es que el trabajo desarrollado por "clúster" Smart City ayuda “a través de la información que se comparten, de esos ‘phishing’ que llegan, de esos correos fraudulentos de correos y demás...”

El trabajo de la Comida en la Calle se trató de un centro de datos que sirvió para “medir las afluencias con el fin de obtener datos que ayuden a optimizar en caso de una de una futura emergencia”, señaló García Fanjul. El concejal de Desarrollo de Ciudad, el socialista Manuel Campa, apostilló: “Creo que es un programa piloto que tiene que servir para mejorar los servicios en las grandes aglomeraciones, para poder detectar qué necesidades tenemos el año que viene, por ejemplo, en cuanto a dónde ubicar más o menos servicios, dónde poder desplazar más mesas”. En otras palabras, “se está aprendiendo para que en el futuro esto ayude a organizarse de una manera óptima". Y puso un ejemplo práctico: “Si hubiera existido un espacio de datos como este durante la dana de Valencia, seguramente que hubiera ayudado a que todo se hubiera coordinado mucho mejor”.

El “clúster" Smart City tiene su sede en la Escuela Politécnica de Gijón, pero sus actividades tienen carácter nacional. “El Ayuntamiento de Avilés es socio nuestros”. Hacemos las asambleas de manera itinerantes entre Oviedo, Gijón y Avilés.

Asociados

En Smart City hay setenta asociados mientras que en Innova Asturias la cifra llega a 160. Innova Asturias es la más veterana de las dos organizaciones. “Es la primera vez que hacemos nuestras asambleas las dos organizaciones el mismo día, pero nos parece que aporta valor porque genera ‘networking’ [trabajo en red], las empresas se acompañan, los socios se presentan las cosas juntos, se hacen proyectos en consorcio”.

“En el espacio de datos llevamos trabajando desde el año 2024. Y somos la única entidad asturiana que tiene dos espacios de datos promovidos por la subvención del Ministerio de Transformación Digital”, apuntó.

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Con un resultado “muy satisfactorio” lo que el clúster “es adherir participantes”. “Lo que hemos hecho hasta el momento son pilotos, pero son herramientas que ayudan a anticiparse y a optimizar la gestión de las cosas. El 30 de junio de 2026 oficialmente acaban los proyectos, tenemos que justificar ante el Ministerio que están hechos, y a partir de aquí lo que nosotros le queramos hacer es crecer. ¿Cuál es el futuro más inmediato? Automatizar un poco los procesos de compartición de los datos para que sea un procedimiento más automático, e intentar colaborar con otros espacios de datos que están en funcionamiento porque con los datos de uno y los datos de otro se pueden obtener resultados importantes” Y también darle salto a Europa. Cuidado, Europa está dando mucha importancia.