La tecnológica avilesina Satec refuerza su músculo en ciberseguridad con el nacimiento de Clober

La multinacional tecnológica avilesina SATEC mueve ficha en uno de los mercados de mayor crecimiento del sector digital. La compañía acaba de crear Clober, una nueva empresa especializada en cloud y ciberseguridad, dos ámbitos que el grupo considera "inseparables" para dar respuesta a organizaciones que trabajan en entornos tecnológicos cada vez más complejos y multinube. La nueva firma nace como una apuesta estratégica para reforzar la presencia de SATEC en un mercado donde la seguridad de la información y la protección de datos ganan peso año tras año.

La nueva compañía se apoya en los casi 40 años de experiencia de SATEC en la gestión de entornos críticos y en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas avanzadas. La empresa destaca que Clober combina la solidez y el conocimiento acumulado por el grupo con un enfoque más especializado y ágil para responder a las exigencias actuales de empresas y administraciones. La tecnológica recuerda además que fue pionera en España con Interhost, uno de los primeros centros de datos (data centers) del país, anticipándose a la creciente necesidad de disponer de entornos seguros para la gestión de la información.

Al frente de la nueva sociedad estará Sandra Fernández Flores, que liderará un equipo integrado por 150 profesionales especializados en cloud y ciberseguridad. Fernández destaca que la compañía representa "la evolución lógica de todo lo aprendido" y constituye una nueva muestra de cómo SATEC busca "adelantarse al cambio" en un ámbito tecnológico sometido a una rápida evolución.

La nueva firma ya cuenta además con una carta de presentación de peso. Un proyecto de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el que Clober participó en el diseño y la implantación de la solución junto a otros socios tecnológicos, acaba de recibir un Premio ASLAN, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector. La iniciativa está centrada en la automatización de la gestión de correos sospechosos de ser maliciosos, mejorando la detección temprana de amenazas y la capacidad de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad.

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Con la creación de Clober, SATEC refuerza su estrategia de crecimiento en dos de los segmentos con mayor demanda del mercado tecnológico. La nueva empresa nace con la vocación de convertirse en un referente en infraestructuras cloud, servicios de ciberseguridad, protección de sistemas, gestión segura del dato y confianza digital, combinando la experiencia de una multinacional con raíces en Avilés con una estructura especializada para afrontar los desafíos tecnológicos de los próximos años.