Enfoca Talento cierra una nueva edición con casi de la mitad de sus participantes empleadas

El programa Enfoca Talento ha cerrado su décima edición con siete de sus quince participantes ya incorporadas al mercado laboral, lo que supone una tasa de inserción inmediata del 45%. La iniciativa del Ayuntamiento de Avilés, dirigida a mujeres tituladas en situación de desempleo, celebró su acto de clausura este viernes en la Sala Cine Fran Gayo del Centro Niemeyer, con la presencia de la alcaldesa Mariví Monteserín y el concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero.

El programa arrancó en enero con quince participantes, que se suman a las más de 135 mujeres que han pasado por las nueve ediciones anteriores desde que la Sección de Formación y Empleo del Ayuntamiento puso en marcha la iniciativa en 2016. Su propósito original —y sostenido— es reducir el desempleo femenino de larga duración entre mujeres con titulación universitaria mediante un plan integral de orientación, formación y mentoring.

Monteserín subrayó durante su intervención el recorrido acumulado del proyecto: "Estamos sin duda ante un programa de éxito que iniciamos hace diez años con el compromiso de reforzar las actividades dirigidas a mujeres tituladas y desempleadas, impulsando un plan integral que mejorase la empleabilidad de las participantes". La alcaldesa resumió los tres pilares del programa con las palabras que dan nombre a la iniciativa: "Empoderamiento, proactividad y empleabilidad".

La red de mentoras

El acto incluyó dos mesas redondas. En la primera, titulada "Testimonios de Mentoras", intervinieron Ana Braña, responsable de personas en Hospital Centro Médico de Asturias; Tatiana Manso, directora de operaciones del centro de I+D en España de ArcelorMittal; Salomé González, directora de recursos humanos en Gonvarri Industries, y Maite Belver, directora provincial de Asturias en Fraternidad Muprespa. En la segunda tomaron la palabra cuatro participantes de distintas ediciones: Marta Cordero, Desirée García, Sonia Arbesuk y Wendy Enid Pérez. También estuvo presente María Luz Sánchez, directora de planta de fabricación en ENCE - Energía y Celulosa.

Durante la ceremonia se hizo entrega de diplomas a las participantes de esta décima edición y del sello Empresa Comprometida con el Talento Femenino a las organizaciones colaboradoras.

Metodología y empresas colaboradoras

El programa combina sesiones individuales de exploración vocacional y elaboración del proyecto profesional con actividades grupales de capacitación —las denominadas Speed Learnings—, estancias de observación en empresas colaboradoras, un desayuno de networking entre participantes y mentoras, y una fase final de mentorización individual con empresarias y directivas del territorio asturiano.

Más de treinta empresas y entidades participan en la red que sostiene el proyecto, entre ellas ArcelorMittal, Amazon, Acciona Construcción, Saint-Gobain, DXC Technology, Alimerka, Adecco, Randstad, la Universidad de Oviedo, Windar Renovables, Dupont, Corteva, Gonvarri Industries y Fraternidad Muprespa, además de otras organizaciones asturianas de distintos sectores.

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Monteserín destacó el carácter singular de esa colaboración: "El éxito de las políticas activas de empleo del Ayuntamiento de Avilés radica en una colaboración público-privada que nos ha permitido conformar una red de cooperación que es un modelo único en nuestro país y que queremos que se incorporen nuevos actores". La alcaldesa agradeció expresamente a las empresarias y directivas que desde el inicio asumieron el programa "como un