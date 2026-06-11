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La Curtidora organiza un encuentro online entre empresas sobre inteligencia artificial

La reunión se efectuará el 16 de junio a través de la plataforma Zoom

CENTRO DE EMPRESAS LA CURTIDORA

CENTRO DE EMPRESAS LA CURTIDORA / Mara Villamuza

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A. F. V.

La Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Disruptivas (DISRUPTIVE) celebra una jornada online dedicada a la inteligencia artificial, con la participación de empresas y entidades que aplican estas tecnologías en sus actividades. El encuentro se desarrollará a través de Zoom e incluirá ponencias y encuentros bilaterales entre los asistentes.

El bloque de ponencias arranca a las 9.30 horas con la presentación de la plataforma a cargo de Felipe Romera, presidente de APTE, e Itziar Epalza, presidenta de DISRUPTIVE. A continuación, Miguel Valle, jefe de Estrategia y Evaluación del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), tomará la palabra, aunque su participación está pendiente de confirmación. Francisco Luis Benítez, director de Innovación y Prospectiva en Fidesol y coordinador del grupo de trabajo de Big Data e Inteligencia Artificial de la plataforma, abordará la gobernanza y la seguridad en la IA generativa bajo el título "¿Quién controla la IA que te controla?".

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Le seguirá María del Campo Domínguez, directora de Infraestructuras, Sistemas y Dominios de Red.es, que expondrá los usos de la automatización y la IA en los programas de ayudas de ese organismo. La parte final del bloque de ponencias, prevista entre las 10.55 y las 11.30, se dedicará a casos prácticos de aplicación empresarial de tecnologías disruptivas. Tras un breve descanso, el programa continúa con encuentros bilaterales bajo demanda, que se extenderán hasta las 13.00.

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