Una ingeniería avilesina, pionera en España en la instalación de paneles solares en una plataforma flotante en el mar

A partir de lo aprendido en el negocio de la eólica marina —uno de los sectores principales de la economía en Avilés—, la ingeniería española BlueNewables ha desarrollado la primera plataforma fotovoltaica de carácter "offshore", es decir, flotante. La empresa avilesina Alusín Solar, dirigida por Javier Fernández-Font, se ha sumado al proyecto, pionero en España.

El proyecto se llama PV-bos. La primera de las dos estructuras flotantes se lanzó al agua en Vigo, donde el Astillero San Enrique se encargó de llevar el proyecto de las musas al teatro, es decir, de construir las estructuras que BlueNewables ideó. Sobre estas últimas —una especie de islas flotantes— es donde Alusín Solar ha instalado sus tejados de aluminio sobre los que van los paneles fotovoltaicos.

La instalación final de las plataformas será en la costa de la provincia de Valencia. «A pocos kilómetros de ella», señaló Fernández-Font. «Lo previsto es aprovechar este verano para hacer el viaje», añadió. Cada una de las dos plataformas tendrá una capacidad de producción de 0,5 MW, lo que supone una escala diez veces superior a la instalación propia de Alusín Solar. «Estamos hablando de una cifra más que adecuada», apuntó el empresario. Esa energía generada en el mar se transporta luego a tierra, donde se consume.

El papel de Alusín Solar

La empresa asturiana asumió el cálculo estructural, el diseño, la fabricación y el suministro de todas las estructuras que soportan los módulos fotovoltaicos, trabajos realizados íntegramente en Avilés. «Las estructuras fueron enviadas desde allí al astillero de Vigo, donde se realizó el ensamblaje y la botadura», explicó Fernández-Font.

El principal reto técnico fue el comportamiento de la estructura en el mar. «Una plataforma flotante offshore no es una cubierta ni un campo solar: es una estructura en movimiento permanente, sometida al oleaje las veinticuatro horas del día. Eso genera lo que los ingenieros llaman solicitaciones dinámicas, esfuerzos variables y continuos que pueden comprometer tanto la integridad de la estructura como la fijación de los propios módulos fotovoltaicos», explicó el director general. Para validar las soluciones adoptadas, Alusín Solar trabajó en colaboración con Idonial, el centro tecnológico asturiano especializado en simulación avanzada.

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«Participar en el desarrollo de la primera plataforma fotovoltaica 'offshore' flotante de España es un orgullo enorme para todo nuestro equipo», afirmó Fernández-Font. «Hemos tenido la oportunidad de trabajar en un reto de ingeniería extraordinario, donde cada cálculo, cada diseño y cada detalle de fabricación requerían niveles de exigencia muy superiores a los habituales en la fotovoltaica terrestre».