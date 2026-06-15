Iria Peula García, alumna del Marcelo Gago de Avilés, destaca en una feria internacional para emprendedores en Madrid con un dispositivo para personas mayores

South Summit es un encuentro anual de emprendimiento e innovación que reúne a emprendedores, inversores y líderes del ecosistema empresarial como Google o Microsoft, con conferencias, paneles y actividades formativas. Se celebró en La Nave, en Madrid y este año, Avilés ha tenido su presencia. Iria Peula García, que es alumna de Sexto curso del Marcelo Gago, fue una de las participantes de la denominada "Kids Competition", competición infantil en inglés. Presentó un proyecto coral, de su clase, un dispositivo de nombre "D-Love" y ella se encargó de detallarlo en Madrid, haciendo gala además de su vasto conocimiento de la lengua de Shakespeare: "Es un dispositivo que ayuda a las personas mayores, y lo hicimos apoyándonos en la inteligencia artificial, sirve para ayudar a las personas mayores que están desorientadas, que tienen caídas y también les recuerda citas médicas, la hora de tomar medicamentos...".

Ese proyecto nació en clase fruto de un "brainstorming", es decir, una tormenta de ideas entre el alumnado y Peula fue la portavoz encargada de hablar del proyecto que pulió ayudada por su familia "para añadirle más funciones".

El Marcelo Gago fue el único centro público que participó en este concurso y llegó a Madrid porque el colegio de La Magdalena forma parte de la red Genyus School, que se centra en trabajar con colegios a través de una plataforma digital que facilita el desarrollo de competencias emprendedoras. "Representé a Asturias, los otros participantes eran de otras comunidades", señaló Peula. El resto eran centros de Educación concertada, detalló el director del Marcelo, Javier Sarasola. "Es una feria de star ups y en la edición escolar de este año, que esperamos repetir, Iría presentó el proyecto y lo hizo genial, en inglés, apoyada en un power point...", indicó el director del centro.

Por el momento, "D-Love" es solo una idea. Eso sí, tiene un prototipo para visualizar cómo puede cristalizar ese proyecto. "Pensamos incluso en ponerlo a la venta", comenta Iria. La fase de concurso final contó con varios participantes. "Había otro tres niños y ganó uno de La Rioja que presentó un proyecto que se llamaba Scanix y era una pistola que mediante microscopios y rayos láser podía detectar enfermedades", detalla la alumna del Marcelo Gago.

El nombre de "D-Love" no es baladí. "El dispositivo está pensado para las personas mayores, para personas con alzheimer y demencias y si se colocan las tres primeras letras de "'D-Love' al revés pone "old" que significa persona mayor", indicó la joven emprendedora, que fue a más y explicó que la letra "D" significa "dependable", que en inglés es "confiable", "es decir, D-love quiere decir que en el amor puedes confiar".

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Iria Peula García se defiende a la perfección en inglés. Estudia una academia de idiomas además de ser una aplicada alumna del Marcelo Gago y compagina todo con su pasión de ver series y películas en inglés. "Ya ví 'Strangers things' en español y ahora la estoy viendo en inglés", señala Iria Peula García, que el próximo año cursará 1º de ESO en el IES Carreño Miranda y confiesa que le da "pena" dejar el colegio en el que ha estudiado Primaria.