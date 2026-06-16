Gonvarri Solar Steel rediseña en Corvera sus seguidores solares para lograr una mayor eficiencia y ahorro

Gonvarri Solar Steel, ubicada en Cancienes (Corvera) presentará en InterSolar Europe su nuevo seguidor solar TracSmarT+1P, una evolución de sus seguidores monofila y bifila con la que se consigue reducir los costes mecánicos, simplificar la construcción en obra y mejorar la adaptabilidad al terreno.

El espacio elegido para la presentación es la feria líder mundial de la industria solar, y se celebrará del 23 al 25 de junio en el recinto ferial Messe München en Múnich, Alemania. Reúne a más de 85.000 profesionales de 160 países para presentar las últimas tecnologías en fotovoltaica, almacenamiento de energía y redes inteligentes.

La evolución del seguidor solar de Solar Steel es una solución desarrollada para dar respuesta directa a las principales necesidades identificadas en colaboración con los principales agentes del sector, incluyendo EPC, desarrolladores y equipos de construcción en obra.

Según explicó la empresa, la nueva versión introduce un torque tube de geometría octogonal. "Este cambio supone un punto intermedio entre las configuraciones tradicionales circulares y cuadradas utilizadas históricamente por la compañía".

Las características

El rediseño del sistema incorpora un alto porcentaje de componentes pre-montados en la lista de materiales, lo que permite optimizar significativamente los tiempos de instalación —con reducciones de más de un 35%— y mejorar la gestión logística en obra, facilitando el almacenamiento, el control de materiales y la disponibilidad de repuestos. Además, se elimina la unión entre tubos mediante la introducción de una solución basada en embutimiento de torque tubes, lo que reduce el número total de piezas y simplifica el ensamblaje del sistema.

Además, se "reduce de manera significativa el número de pilares, y amplía el rango operativo de longitud y strings en diferentes configuraciones. Esta evolución permite contribuir a una reducción directa de costes mecánicos tanto en la fase de inversión (CAPEX) como en operaciones y mantenimiento a largo plazo", añadió la firma.

El sistema mantiene un alto grado de adaptabilidad al terreno mediante la integración de la tecnología SmarTSlope by Solar Steel, que permite reducir de forma notable la necesidad de movimientos de tierras y, en determinados casos, permite eliminarlos en el diseño del layout, mejorando la viabilidad técnica y económica de proyectos en terrenos complejos.

Las tecnologías propias permitirán optimizar la producción anual del parque hasta en un 8%, y minimizar los daños en los componentes en escenarios de condiciones meteorológicas adversas como el granizo.

En el campo

El nuevo seguidor solar está preparado para responder a las nuevas demandas del sector en aplicaciones agrivoltáicas, ofreciendo configuraciones elevadas con hasta 2,1 metros de altura libre, lo que combinada con su control de seguimiento propio, permite optimizar la operación agrícola y fotovoltaica mediante ajustes avanzados como limitaciones de ángulo entre trackers y mejoras en operaciones de mantenimiento.

La compañía señaló que "la flexibilidad de configuración permite dar respuesta a entornos diversos, desde terrenos irregulares en Europa hasta proyectos agrivoltaicos en países como Italia, Francia o Alemania, así como instalaciones en condiciones exigentes como zonas desérticas o ambientes corrosivos en áreas costeras, donde la especialización de Gonvarri Solar Steel en el tratamiento del acero resulta clave".