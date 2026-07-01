Asturfeito crece en el Puerto de Avilés con una nave donde montará un equipamiento para la NASA y otro para una presa en Centroamérica

En lo que hasta hace unos meses era una escombrera al pie de los muelles de Valliniello -quince mil metros cuadrados de superficie, una nave de veinte metros de altura-, la empresa Asturfeito va a hacer “el ensamblaje del equipamiento aeroespacial para la NASA”. Belarmino Feito, el presidente de la compañía avilesina, este miércoles inauguró un nuevo espacio de producción que hará mucho más grande una de las más importantes empresas asturianas.

El equipamiento espacial -Feito se guardó mucho de señalar su naturaleza- “todavía no está en marcha”, pero no tardará. Y ha sido posible -lo reconoció el empresario en la ceremonia de inauguración de la nueva planta de la metalúrgica- porque entre la zona de trabajo y el dique apenas hay unos pocos cientos de metros. “Unas grandes plataformas con un montón de ejes son las que van a trasladar las piezas de esta nave a la zona de carga”, reconoció Feito con satisfacción.

Belarmino Feito, de Asturfeito, delante de la nueva nave en la cantera de El Estrellín / Miki López

El nuevo centro de trabajo, lo definió Feito, “es un espacio para fabricar, montar y expedir grandes equipamientos”. Y resumió: “Era una cosa que necesitábamos comer”. Tanto que la ampliación inaugurada este lunes “nace pequeña” y es que los quince mil metros cuadrados disponibles desde ya mismo son pocos: Feito entiende que lo que precisa para atender las reclamaciones de sus clientes alrededor del mundo es una superficie multiplicada por tres: habló de entre 35.000 y 40.000 metros cuadrados más, “pero, bueno, vamos a conformarnos con lo que hay de momento y esperemos que el Puerto de Avilés sea capaz de generar espacios para que las empresas sigamos creciendo”, añadió el presidente de la compañía. “Necesitamos crecer y para crecer, necesitamos nuevos espacios, espacios donde podamos ir ahí al agua con grandes equipamientos, que es lo que nos diferencia en este momento y por eso a nivel mundial pues somos capaces de competir con grandes equipos y seguir creciendo”, dijo el empresario. “Espero que el Puerto sea capaz de, más bien pronto que tarde, poner a nuestra disposición de más suelo para que podamos crecer”.

La nueva nave de Asturfeito se extiende en una zona que, dijo Belarmino Feito, “ha urbanizado el Puerto”. “Nosotros hemos habilitado y saneado el resto. Creo que hemos hecho un trabajo muy, muy importante. El Puerto yo creo que debe de estar satisfecho de lo que acaba de ver porque hemos generado un espacio industrial donde había un bosque, una escombrera”.

Los nuevos productos

Mucha de la tarea que Asturfeito pretende desarrollar en la nueva nave de la cantera del Estrellín “está sujeta a contratos de confidencialidad”, especificó el empresario. Para el sector hidráulico “vamos a hacer unos equipamientos para una eléctrica en Centroamérica”, apuntó. Los equipamientos que van a salir de la orilla del Puerto en este punto superan “las mil toneladas”. “Vamos a ir fabricando partes en otras plantas, luego las vamos a traer a ensamblar aquí a lo largo de todo el año 2027 y esta operación será muy visible para toda Avilés en el año 2028. Aquí, de estos muelles, saldrán los barcos donde vamos a ir montando esos equipamientos durante todo el año 28”, apuntó. “También tenemos proyectos en la eólica marina. Mañana [por hoy] firmaremos un contrato del que hemos tenido que renunciar a dos terceras partes porque no tenemos espacio donde poder hacer más”, apostilló.

En la nave de la cantera está previsto que trabajen entre 30 y 100 personas: “dependiendo del proyecto”. Feito no pudo cerrar el número exacto de personal adscrito a cada proyecto, precisamente por eso, por la naturaleza singular de cada uno de ellos. “Espero que mañana [por hoy] podamos empezar a trabajar aquí. La urbanización está terminada, pero no tenemos energía todavía, pero bueno, hay generadores, y así pues yo creo que podremos comenzar”.

Puerto industrial

Santiago Rodríguez Vega, el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, participó “como casero” en la inauguración de la nueva planta de Asturfeito. “Esto era un espacio baldío dentro del dominio público portuario sin ningún tipo de aprovechamiento industrial. La necesidad de espacios para vincularlo a la industria que requiere el Puerto fue lo que posibilitó poner este espacio en funcionamiento; es verdad que no es todo lo que Belarmino Feito quería, pero es lo que podíamos ofrecer”, destacó.

“El Puerto necesita poner más espacio industrial al servicio de las empresas existentes, como es el caso de Asturfeito, y de las que podrán existir en el futuro, y hago mucha hincapié en esto, porque muchas veces oigo decir como que el Puerto tiene que dedicarse única y exclusivamente a almacenar piezas o almacenar graneles; esa es una parte importante de la actividad del Puerto, pero otra mucho más importante y que forma parte de nuestra estrategia, es que el Puerto tiene que ser un elemento dinamizador de la actividad industrial en el entorno. Somos un puerto industrial, no somos un puerto ‘hub’ que mueva mercancía de entrada y salida, sino que facilitamos y favorecemos la actividad industrial en Asturias”.

La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, también participó en la inauguración de la nueva nave: “Estamos en una ciudad industrial y en un lugar bastante privilegiado como ciudad industrial, puesto que tenemos el Puerto a pie de obra, nunca mejor dicho. Esta facilidad que tiene que dar el Puerto para dinamizar todo lo que tiene que ver con nuestro tejido industrial es una de nuestras misiones, también la de la ciudad, y estamos acompañando esos procesos lo mejor posible. El Puerto necesita crecer, nuestras empresas necesitan más espacio y nosotros estamos aquí para dar esas soluciones”, concluyó.

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El presidente de la Cámara de Comercio, Daniel González, por su parte señaló que la nueva nave de Asturfeito es “un nuevo hito", que la empresa de Belarmino Feito impulsa con determinación "desarrollar nuevos proyectos en la margen derecha de la ría de Avilés”. “Asturfeito crece y el Puerto le acompaña", apostilló. Para el presidente de la Cámara, Asturfeito “es un ejemplo de empresa familiar, con alma avilesina, y con un constante crecimiento sostenible basado en la innovación, especialización, trabajo y compromiso con el territorio”.