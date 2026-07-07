Avilés reivindica la economía circular como estrategia industrial para ganar competitividad

"Estas iniciativas están muy bien, pero no se puede quedar aquí, tenemos que seguir trabajando juntos". La frase, pronunciada durante la clausura de Avilés Industria Circular, resume el espíritu con el que terminó este martes en el Centro Niemeyer este proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Avilés, con el apoyo de FADE, para avanzar hacia modelos productivos más eficientes, sostenibles y competitivos. La jornada sirvió para poner sobre la mesa que la economía circular ya no puede entenderse solo como una cuestión ambiental, sino como una herramienta de innovación industrial, competitividad y desarrollo empresarial.

El encuentro, abierto por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, incluyó la ponencia "Economía circular y nuevos marcos de referencia para la industria", a cargo de Ana Fernández Iglesias, de ArcelorMittal, y una mesa redonda final moderada por Santiago Lanza, de Origen Solutions, con la participación de Susana Jódar, de Aguas de Avilés; José L. Fresno, de ArcelorMittal; y Juan Carlos Rodríguez, de EcoComputer. Después, Leticia Bilbao, responsable del desarrollo y actuación del servicio de sostenibilidad de FADE, fue la encargada de presentar las principales conclusiones.

Del diagnóstico a los proyectos

Bilbao subrayó que el proyecto no se planteó como un estudio teórico, sino como un proceso de trabajo con empresas, administraciones, universidad y centros tecnológicos. "Lo importante no era hablar de manera teórica de economía circular, sino entender cómo puede llevarse a la práctica en grandes empresas y también en las pymes", resumió. A su juicio, Avilés "no parte de cero". La comarca cuenta con industria, infraestructuras, conocimiento, capacidades empresariales y agentes dispuestos a colaborar.

Una de las primeras conclusiones se centra en la gestión circular de materiales, residuos y subproductos. El proyecto constata que en Avilés existen corrientes industriales con potencial real de valorización y reutilización, pero también barreras que dificultan su aprovechamiento. Entre ellas, destacan la complejidad normativa, la falta de mecanismos de intermediación y la ausencia de información compartida sobre los flujos industriales. "Sin saber qué materiales se generan, en qué cantidad y con qué características, es imposible activar inversiones industriales", defendió Rodríguez.

El público asistente a la última sesión. / Miki López

El agua de proceso fue otro de los grandes ejes de la jornada. La responsable de FADE lo definió como "el oro de nuestros días" y recordó que ya no puede verse únicamente como un recurso ambiental, sino como un factor directo de competitividad para las empresas. La mesa insistió en la necesidad de medir consumos, digitalizar procesos y fijar un punto de partida. "No se puede mejorar aquello que no se mide", fue una de las ideas fuerza repetidas durante el encuentro.

Medir, formar y colaborar

El tercer bloque se centró en el ecodiseño, la reparación, la remanufactura, el diseño para el desmontaje, la fabricación aditiva y el pasaporte digital de producto. Son estrategias viables, pero todavía infrautilizadas por las empresas. Las razones, según las conclusiones del proyecto, son claras: trabas normativas, dificultad para certificar equipos reparados, falta de proyectos piloto y escasez de perfiles especializados. "Faltan profesionales que puedan ayudar a las empresas a aterrizar la economía circular de una manera sencilla y con retorno económico", apuntó Bilbao.

La mesa redonda final permitió bajar esas ideas al terreno empresarial. Susana Jódar, desde la experiencia de Aguas de Avilés, incidió en la importancia de controlar y conocer los consumos para poder actuar sobre ellos. José L. Fresno, de ArcelorMittal, puso el foco en la necesidad de integrar la circularidad desde el diseño y la producción, no solo al final del ciclo de vida de los productos. Juan Carlos Rodríguez, de EcoComputer, defendió el valor de la reparación, la reutilización y la segunda vida de los equipos como una vía real para reducir residuos y generar actividad económica.

Las barreras detectadas se repiten en los tres ámbitos analizados: procedimientos administrativos complejos, falta de datos útiles y necesidad de formación técnica. Pero también se identifican oportunidades. La Administración aparece como un agente clave, no solo como regulador o financiador, sino también como comprador. En ese sentido, la compra pública verde se plantea como una palanca capaz de abrir mercado y generar demanda para soluciones circulares.

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El proyecto deja seis líneas de actuación sobre la mesa: establecer una línea base de circularidad en cada empresa, invertir en formación profesional orientada a la circularidad, mantener un espacio estable de colaboración entre agentes, desarrollar proyectos piloto de ecodiseño, utilizar la compra pública verde y crear herramientas de intermediación sobre flujos industriales. "El diagnóstico está hecho; ahora hay que trasladar esas oportunidades y esos retos a proyectos reales", concluyó Bilbao.