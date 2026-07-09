Miguel Gómez-Pavón, director general de Estrategia Industrial: "Avilés es un ejemplo de lo que la industria puede aportar a la sociedad"

Miguel Gómez-Pavón, director general de Estrategia Industrial y de la Pyme, visitó este jueves Avilés con una doble agenda centrada en el futuro de la industria. El responsable del Ministerio de Industria presentó la novena edición del Congreso Nacional de Industria, que se celebrará en la ciudad el próximo mes de febrero, y participó además en una de las mesas redondas de la Bienal Climática. Entre ambos actos, atendió a LA NUEVA ESPAÑA para analizar el papel que puede desempeñar Avilés en la estrategia industrial de España, los retos de Asturias y las oportunidades que, a su juicio, ofrece la transformación tecnológica y sostenible de la industria para reforzar la competitividad del país.

Avilés aspira a consolidarse como un polo industrial innovador. ¿Qué papel puede desempeñar una ciudad como esta en la estrategia industrial de España?

Avilés es un ejemplo de lo que la industria puede aportar a la sociedad. Ese es precisamente uno de los pilares sobre los que va a pivotar la futura estrategia de la industria española y de autonomía estratégica. Se trata de poner en valor que la industria es un elemento esencial para afrontar los grandes retos que tenemos como país: el reto climático, pero también la necesidad de mejorar la cohesión territorial y generar prosperidad compartida.

Asturias cuenta con una gran tradición industrial, pero afronta desafíos como el envejecimiento o la transición energética. ¿Qué oportunidades ve para la región en los próximos años?

Son retos que afectan tanto a Asturias como al conjunto de la industria española. En materia de transición energética hemos recorrido un camino importante gracias al esfuerzo realizado en generación eléctrica, lo que nos ha permitido contar con uno de los sistemas más resilientes frente a las crisis geoestratégicas de los últimos años. Pero todavía queda mucho por hacer. Otro aspecto clave es el talento. En el Congreso Nacional de Industria vamos a debatir cómo atraer a nuevos profesionales jóvenes que se incorporen al sector con las capacidades que demandará la industria del futuro. No hablamos únicamente de digitalización, sino también de inteligencia artificial o de cómo convertir la sostenibilidad en una verdadera ventaja competitiva para la industria española.

¿Qué necesita una pyme para ganar tamaño y ser más competitiva?

Precisamente acabamos de iniciar la actualización del marco estratégico de la pequeña y mediana empresa con horizonte 2030. El anterior se aprobó en 2019 y el contexto actual es completamente diferente. Uno de los ejes fundamentales será la competitividad. Las pymes deben incorporar nuevas tecnologías, aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la productividad y apostar por la internacionalización. Salir a nuevos mercados exige capacidades que muchas veces no tienen inicialmente, pero cuando las adquieren generan un círculo virtuoso que fortalece el conjunto de la empresa. Además, cuando una pyme alcanza un determinado tamaño necesita afrontar lo que denominamos un "cambio de piel": reorganizar su estructura, redefinir funciones y adaptar su cultura empresarial. No es lo mismo gestionar una empresa de veinte trabajadores que una de quinientos.

¿Está España preparada para liderar la nueva industria tecnológica europea?

España ya lidera muchos sectores industriales en Europa y eso debemos ponerlo en valor. Seguimos siendo el segundo productor europeo de automóviles y estamos construyendo un ecosistema que queremos que sea la punta de lanza de la electrificación de la movilidad. También contamos con un sector de tecnologías limpias muy potente. Aquí mismo, en Asturias, existen empresas de referencia internacional en el ámbito de la eólica marina. Además, somos uno de los pocos países europeos que conserva toda la cadena de valor de este sector. Por supuesto, todavía hay margen de mejora. Tenemos enormes oportunidades en ámbitos como la digitalización, la inteligencia artificial o la biotecnología, donde contamos con un ecosistema muy innovador que debemos seguir apoyando para transformar esa innovación en nuevas capacidades productivas.

¿La política industrial debe priorizar el empleo o la productividad?

No creo que debamos plantearlo como un dilema. Productividad y empleo van de la mano. Una empresa más productiva es también una empresa más resiliente, con mayor capacidad para mantener e incluso crear empleo. Además, no puede existir una mejora de la productividad sin un talento preparado para utilizar las nuevas tecnologías y mejorar los procesos productivos. Tampoco podemos hablar de una industria sostenible si esa sostenibilidad se consigue a costa del empleo. Ambos conceptos son complementarios.

¿Qué sector industrial será el más decisivo para España durante la próxima década?

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Estamos cambiando la forma de entender la política industrial. Hasta ahora hablábamos de sectores concretos, pero ahora trabajamos con el concepto de ecosistemas industriales, que es también el enfoque de la Unión Europea. Lo importante no es identificar un único sector ganador, sino analizar las cadenas de valor críticas y las conexiones entre distintos ámbitos productivos. Esas interrelaciones son las que permitirán aumentar la productividad y afrontar grandes desafíos nacionales. La futura estrategia industrial quiere precisamente poner de manifiesto el papel que la industria desempeña en cuestiones como la vivienda asequible, la movilidad sostenible, los cuidados o el acceso a nuevos medicamentos. En todos esos retos, la industria tiene un papel absolutamente insustituible.