La firma avilesina Alusín lleva la energía solar a las aguas del puerto de Valencia

La meseta castellana ha dejado de ser territorio exclusivo para la cosecha de energía fotovoltaica. La empresa avilesina Alusín Solar ha participado en un proyecto que empezará a captar rayos solares en medio del mar. La metalúrgica que dirige Javier Fernández-Font se ha encargado de fabricar la estructura de aluminio que sostiene los paneles solares de dos plataformas flotantes de energía fotovoltaica que ya están operativas en las aguas del Puerto de Valencia. "Astillero San Enrique, que está en Galicia, nos encargó el trabajo. Ellos iban a fabricar la estructura siguiendo el diseño de la ingeniería BlueNewables y con el apoyo de Naturgy", cuenta el empresario asturiano.

Las dos plataformas salieron remolcadas del Puerto de Vigo en dirección al exterior del contradique sur del Puerto de Valencia, donde iniciarán la fase de pruebas. "Hace como seis meses entregamos el trabajo", explica Fernández-Font, que añade: "Técnicamente, para nosotros este trabajo estaba dentro de nuestras coordenadas naturales. Lo singular, sin embargo, fue el lugar final al que iba destinado: el medio marino".

Alusín Solar fabrica estructuras para instalaciones que suman en torno a 200 MW de potencia. "Las dos plataformas, tal y como están planteadas, producirán un megavatio", explica. Fernández-Font destaca el carácter pionero del encargo. "En todo caso, un megavatio puede abastecer de electricidad a alrededor de 2.500 viviendas", apostilla. "Ahora BlueNewables y su socio Naturgy van a comercializar el ingenio. La idea que tuvieron, inspirada por los avances de la eólica marina, ya ha demostrado ser posible; ahora empiezan a trabajar en su rentabilidad", apunta el empresario avilesino.

La instalación cuenta con 600 paneles fotovoltaicos, distribuidos en dos plataformas de 500 kilovatios de potencia cada una. La primera de las dos estructuras ya ha llegado a su destino y la segunda está prevista para finales de verano. Entonces se completará la instalación.

La primera "isla" de las dos placas solares del proyecto con sello avilesino. / Levante/EMV

Autoridad Portuaria de Valencia

La Autoridad Portuaria de Valencia tiene previsto crear una plataforma de ensayos para la conexión, prueba y vertido a la red eléctrica de demostradores tecnológicos de generación renovable marina en los puertos de Valencia y Sagunt. La puesta en marcha de esta instalación en aguas valencianas se enmarca en la estrategia de Valenciaport para avanzar hacia un modelo portuario más sostenible, innovador y eficiente. El Plan Estratégico Valenciaport 2035 sitúa la descarbonización, la transición energética y la resiliencia climática entre sus principales ejes de actuación, impulsando proyectos que permitan incorporar nuevas soluciones renovables y reducir progresivamente la huella ambiental de la actividad portuaria.

La plataforma diseñada por la ingeniería BlueNewables se inspira en un catamarán. Se trata de un sistema que permite utilizar flotadores más eficientes y situar los paneles solares a mayor altura sobre el nivel del mar, mejorando tanto su rendimiento como su mantenimiento. La superficie conjunta de las dos estructuras supera los 3.000 metros cuadrados, el equivalente a la mitad de un campo de fútbol o a doce pistas de tenis.

Energía solar flotante

La plataforma incorpora paneles solares bifaciales, capaces de generar energía a partir de la radiación solar directa y de la luz reflejada sobre la superficie marina, lo que incrementa la eficiencia del sistema. Naturgy destaca que es la primera instalación de energía solar flotante en el mar a escala precomercial de España.La plataforma incorpora paneles solares bifaciales, capaces de generar energía tanto a partir de la radiación solar directa como de la luz reflejada sobre la superficie marina, lo que incrementa la eficiencia del sistema. Naturgy destaca que se trata de la primera instalación de energía solar flotante en el mar a escala precomercial de España.

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La iniciativa cuenta con una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del programa Renmarinas Valenciaport, coordinado por la Autoridad Portuaria de Valencia y financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU. El objetivo es avanzar en el análisis y desarrollo de nuevas soluciones renovables que contribuyan a la transición energética.La iniciativa cuenta con una subvención del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del programa Renmarinas Valenciaport, coordinado por la Autoridad Portuaria de Valencia y financiado por la Unión Europea-NextGeneration EU. El objetivo es avanzar en el análisis y desarrollo de nuevas soluciones renovables que contribuyan a la transición energética.