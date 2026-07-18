La empresa asturiana que abrirá más tarde el lunes para que sus trabajadores disfruten de la final del Mundial: "Es un momento único"

La persiana de Alusín Solar, en el Polígono Empresarial Principado de Asturias (PEPA) de Avilés, no se levantará este lunes hasta las diez de la mañana. Será dos horas y media más tarde de lo habitual. El motivo de este "retraso" no es otro que la final de la Copa del Mundo de fútbol, que enfrentará este domingo (21.00 horas) a España y Argentina. Su propietario, Javier Fernández-Font, ha decidido posponer el inicio de la actividad para que sus empleados puedan disfrutar del histórico encuentro sin tener encima la presión del despertador. "La cita del domingo es muy importante. No porque me guste el fútbol, sino porque creo que es un momento ideal, único y especial para que todos nuestros trabajadores puedan disfrutar de un momento único e irrepetible con sus familias y amigos", destaca Fernández-Font a través de sus redes sociales, en una publicación en la que también especifica que estas horas "ni se recuperan ni se descuentan: se disfrutan".

"Para poder vivir ese momento lo máximo posible, ganemos o perdamos, sin la presión de tener que estar a las 7.30 de la mañana empezando a trabajar, hemos decidido retrasar el inicio de la jornada", expresa a través de su perfil en LinkedIn el empresario, sobre una medida que afecta tanto al personal de la fábrica como al que se encuentra desplazado trabajando en proyectos. Fernández-Font también aprovecha el post para pedir disculpas a clientes y proveedores "por las molestias que esta decisión pueda ocasionar". "Agradecemos, como siempre, vuestra comprensión", concluye.

El mensaje de Fernández-Font cuenta con decenas de comentarios aplaudiendo la iniciativa. "Gran gesto. Al final la cultura de la empresa se demuestra en los detalles", "gran iniciativa, esto es lo que crea unidad y equipo", "a esto se le llama liderazgo", escriben otros usuarios, en un post que se ha convertido en viral.

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Alusin Solar es una empresa radicada en Avilés que está especializada en el diseño, fabricación e instalación de estructuras para paneles solares. Cuenta con presencia en más de 32 países y tres continentes, convirtiéndose en uno de los grandes expertos del sector. Recientemente, la firma se ha zambullido en la fabricación de bases para paneles solares off-shore, con una primera experiencia en el Puerto de Valencia.