Primer bocado a la Manzana del Talento de Avilés: el Principado anuncia que la primera fase de las obras comenzará este año

"La Manzana del Talento es el proyecto más importante que tenemos sobre la mesa para atraer y retener talento en Asturias". Con esa declaración de intenciones resumió este lunes la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el alcance de una actuación llamada a redefinir el antiguo complejo educativo de Valliniello y convertirlo en un centro de referencia para la innovación industrial, la I+D+i y el emprendimiento tecnológico. El Gobierno del Principado anunció este lunes el inicio de la ejecución de una iniciativa que movilizará cerca de 10 millones de euros durante los próximos tres años y que comenzará a hacerse realidad con el arranque de las obras, que la administración prevé para el último trimestre de este año.

La presentación tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Empresas La Curtidora, un escenario elegido deliberadamente por ser el referente avilesino del emprendimiento y la innovación. Allí, acompañados por los concejales Agustín Medina y Manuel Campa, la alcaldesa y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, establecieron un paralelismo entre ambos proyectos. Si La Curtidora fue hace tres décadas el instrumento para diversificar la economía avilesina mediante el apoyo al emprendimiento, la Manzana del Talento aspira ahora a convertirse en la gran herramienta para conectar investigación, industria y transferencia tecnológica. "Queremos repetir una historia de éxito, pero adaptada al momento actual, en el que la innovación es la mejor garantía para generar empleo de calidad y nuevas oportunidades", resumió Monteserín.

La actuación, impulsada por la Agencia Sekuens, mantendrá intacta la filosofía con la que fue concebida hace varios años, aunque el proyecto ha tenido que ser rediseñado durante su tramitación. Los estudios técnicos determinaron que varios de los edificios del antiguo centro de Formación Profesional de Valliniello presentaban un estado estructural incompatible con la rehabilitación prevista inicialmente y que alguno de ellos ni siquiera cumplía los parámetros urbanísticos exigidos. Lejos de reducir sus aspiraciones, el Principado ha optado por reorganizar la actuación en dos fases, manteniendo el mismo presupuesto y el mismo objetivo final. "La solución mantiene intacta la ambición estratégica del proyecto y plantea una alternativa técnica seria, útil, sostenible y con capacidad real para generar oportunidades", defendió Borja Sánchez.

La primera fase, cuya licitación "se encuentra ya en una fase muy avanzada", supondrá la rehabilitación del antiguo edificio de Formación Profesional de Valliniello, además de la demolición de cuatro edificaciones auxiliares y la urbanización exterior de la parcela. El presupuesto base asciende a 6,21 millones de euros y el plazo previsto para su ejecución será de veinte meses, con el inicio de las obras programado para el último trimestre de este año. En ese edificio convivirán una aceleradora de empresas, espacios de formación especializada, áreas destinadas a la investigación aplicada y dependencias para la incubación de empresas de base tecnológica.

La segunda fase arrancará, según los planes del Principado, durante el segundo trimestre de 2027, sin esperar a que concluya completamente la primera. Consistirá en levantar una nueva nave industrial anexa al edificio rehabilitado, concebida para albergar proyectos de I+D+i de mayor dimensión y procesos de desarrollo industrial ya maduros. Será un espacio flexible destinado a equipos especializados en fabricación avanzada, robótica, impresión 3D, mecanizado de alta precisión e inteligencia artificial, tecnologías llamadas a desempeñar un papel central en las denominadas fábricas del futuro. "Lo que buscamos es conectar producción y tecnología para que Asturias siga liderando la innovación industrial", afirmó el consejero.

El paseo de las autoridades por el recinto. / Miki López

El proyecto contará con una inversión cercana a los 9,7 millones de euros, de los que 6,74 millones procederán del Fondo de Transición Justa (FTJ), el instrumento europeo diseñado para facilitar la transformación económica de los territorios afectados por el proceso de descarbonización. Esa financiación comunitaria cubre aproximadamente el 70 % de la actuación, aunque también obliga a cumplir una compleja tramitación administrativa y numerosos requisitos técnicos. Borja Sánchez explicó que precisamente esa exigencia fue una de las razones por las que se revisó el diseño inicial antes de sacar las obras a licitación. "Los fondos europeos exigen muchas verificaciones adicionales, pero ahora ya tenemos una hoja de ruta clara y un calendario definido", señaló.

Más allá de las obras, el Gobierno asturiano concibe la Manzana del Talento como una pieza estratégica dentro del ecosistema industrial que se está configurando en Avilés junto a La Curtidora, Idonial, el Parque Científico Tecnológico y otros proyectos vinculados a la innovación. El objetivo pasa por atraer empresas capaces de desarrollar nuevos materiales, procesos industriales y soluciones tecnológicas que permitan crear spin-offs, startups y empleo altamente cualificado. En ese sentido, Borja Sánchez desveló que ya existen empresas interesadas en instalarse en el futuro complejo, aunque evitó facilitar nombres. "A partir de aquí serán ellas las que tengan que anunciar sus decisiones", indicó.

Para Mariví Monteserín, la importancia del proyecto trasciende la recuperación urbanística del antiguo centro educativo. La alcaldesa defendió que la actuación responde a una necesidad estratégica para Asturias: retener y atraer talento. "La economía actual necesita apostar decididamente por la innovación. La Manzana del Talento será un instrumento al servicio de las industrias, pero también de la generación de nuevas iniciativas empresariales que acabarán creando el empleo del futuro", aseguró. La regidora recordó además que La Curtidora nació gracias a fondos europeos hace más de treinta años y que hoy suma alrededor de 2.000 empleos vinculados a las empresas surgidas en su entorno, un modelo cuyo éxito aspira ahora a reproducir la nueva infraestructura.

Indra y la futura fábrica de Barros

La comparecencia también sirvió para conocer el estado de otro de los grandes proyectos industriales del Principado. Preguntado por la futura segunda fábrica de Indra en Barros, Borja Sánchez confirmó que el Gobierno regional continúa trabajando con la empresa en la tramitación del Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) que afecta tanto a las instalaciones del Tallerón como al futuro complejo langreano. El consejero evitó fijar plazos concretos, aunque aseguró que el Ejecutivo está impulsando todos los procedimientos administrativos "con la mayor agilidad posible" para facilitar la implantación de la compañía.

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Borja Sánchez explicó que la declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional deberá resolverse dentro de los plazos legales y que posteriormente incluso podría llevar aparejada la declaración de interés público de la actuación. En cualquier caso, insistió en que las negociaciones empresariales continúan abiertas y mostró su deseo de que exista un acuerdo antes incluso de culminar toda la tramitación administrativa. "Lo importante es trabajar con rapidez, respetando todos los procedimientos urbanísticos y medioambientales, para que esa segunda fábrica sea una realidad cuanto antes", concluyó.