El Puerto fija el calendario de su gran expansión en el suelo de las antiguas Baterías: quiere empezar a comercializar en 2030

El plan industrial que la Autoridad Portuaria de Avilés prevé desarrollar en los suelos liberados de las antiguas Baterías de coque ya tiene nombre propio y también calendario. El presidente de la institución que gestiona los muelles locales, el socialista Santiago Rodríguez Vega, desveló este lunes, al respecto del primer punto, que la zona se llamará "Portia" y explicó la razón: “Port: Industry of Asturias”. Rodríguez Vega también habló del calendario de actuaciones: “Queremos formalizar la adquisición de esos terrenos este año, en 2026. Queremos iniciar los trabajos de descontaminación el próximo, en 2027. Además, queremos iniciar los trabajos de urbanización en el 2028 para poder estar comercializando físicamente en 2030”, destacó.

Y esto será posible si la empresa pública Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) -la dueña del suelo liberado tras la demolición de la coquería- abre un proceso público de venta de los 300.000 metros cuadrados “en desuso” -en palabras de Rodríguez Vega- en donde la antigua Ensidesa coquizaba el carbón que alimentaba los hornos altos de la gran siderúrgica.

El presidente del Puerto de Avilés confesó que la institución que encabeza está tratando de avalar todo este plan con la empresa pública Sepides: “Lógicamente, estamos en el proceso de negociación para alcanzar estos objetivos ante la ausencia de otros mejores que pueda tener Sepides”. Y luego añadió: “Lo que vamos a presentar es la transformación de uno de los espacios urbanos más importantes que tiene ahora mismo sin utilidad y con grandes capacidades de aprovechamiento para el futuro y que, curiosamente, son todos ellos propiedad de una empresa pública. Estamos convencidos, por tanto, de que desde los ámbitos de la Administración Central del Estado y desde la SEPI habrá todo tipo de colaboración e implicación para este impulso transformador que requiere Avilés y que Avilés está dispuesto a efectuar”.

Para llevar a cabo la negociación, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Avilés aprobó una partida de 50 millones de euros para poner a punto los terrenos de las antiguas Baterías de coque. Se trata de una provisión de fondos contemplada en el plan de inversiones 2026-2030, en el que la cifra global para esos cinco años ascenderá a 105.239.000 euros. No quiere decir que esa sea el precio de la parcela.

Rodríguez Vega explicó que el proyecto Portia se va a dar a conocer en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) -entre los próximos 1 y 16 de agosto, en Gijón-. Allí la Autoridad Portuaria de Avilés y el Ayuntamiento de Avilés comparten estand. “Queremos dejar de hablar de los suelos de Baterías o de los antiguos suelos de Baterías o de los suelos de las antiguas Baterías, queremos a hablar de nuestra apuesta de futuro”, señaló el presidente del Puerto. “Vamos a explicar de una manera muy sencilla ese proyecto en el cual queremos invertir”.

Transformación

El concejal de Desarrollo Urbano, el también socialista Manuel Campa, ahondó en el detalle del estand que el Ayuntamiento de Avilés y el Puerto de Avilés van a compartir durante la próxima FIDMA: “Este año creemos que es importante mostrar la capacidad de crecimiento en suelo industrial”.

Y ahondó: “Creo que la combinación de las dos instituciones es fundamental que se haga de cara al público: en una cita como esta, con miles de personas que van a pasar por allí”. “Tenemos que reforzar aquellas cuestiones que venimos tiempo trabajando. Por la parte del Ayuntamiento tiene que ver más con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Avilés, con esos metros cuadrados que vamos a poner a disposición de aquellas empresas que llevan ya más de 10 años despuntando en Avilés, los centros de innovación, empresas con proyectos de desarrollo industrial más ligados a innovaciones, a nuevos productos, y que combina además esa parte empresarial con ese nexo urbanístico de unión con la ciudad, con esa bisagra que queremos hacer entre la ciudad, el casco histórico, el Centro Niemeyer, y un sitio que no sea solo para trabajar, que sea un sitio amigable, visitable”.

Echando mano de la misma metáfora de la bisagra apuntó que “también funciona hacia el otro lado”. Habló de una “transición hacia la parte más industrial, hacia los terrenos de Baterías y lo que ya conocemos como PEPA (Parque Empresarial del Principado de Asturias), hacia los terrenos del Puerto de Avilés, y que al final integrará toda la transformación industrial de Avilés, la industria más pesada, la conocemos nosotros, en Avilés, y esa más innovadora, más tecnológica, más de servicios, que es para lo que esos 300.000 metros cuadrados están previstos”.

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Campa también señaló que en la Feria Internacional de Muestras de Asturias se hablará “también de esa transformación de los últimos 10 años, de cuántas empresas se han creado, de cuántas empresas se han adherido al Parque Científico y Tecnológico”. A este respecto, concretó: 60 empresas en el parque, 2.000 personas trabajando en entornos innovadores. “El germen de todo esto fue La Curtidora: desde su inicio ya ha creado más de 550 empresas, ha generado 61 millones de inversión inicial en esas empresas y ha tenido una apuesta inicial de más de 1.900 trabajadores desde el inicio de las empresas. Esas empresas luego han crecido, se han transformado.”