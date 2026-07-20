La transición de la tonelada a la micra de la industria avilesina: más pequeña en tamaño, pero mucho más intensiva en conocimiento

Avilés, históricamente asociada a la gran industria pesada, empieza a dibujar una nueva geografía industrial: más pequeña en tamaño, pero mucho más intensiva en conocimiento. En torno a este nuevo escenario se está concentrando una generación de compañías situadas entre las grandes fábricas tradicionales y las starups digitales puras. Su terreno de juego está en los materiales avanzados, la fabricación aditiva, la inteligencia artificial, la biotecnología, los sensores y las soluciones industriales de precisión.

Son pequeñas empresas emergentes que comparten un mismo patrón: el conocimiento científico y las capacidades tecnológicas las transforman en soluciones concretas para sectores como la energía, la logística, la alimentación, la defensa, el mantenimiento industrial y la fabricación avanzada. Pero no compiten por precio, sino por especialización. No buscan tamaño, sino más conocimiento, y su público objetivo no son millones de consumidores, sino que trabajan en soluciones para problemas críticos de empresas y organizaciones industriales.

Esta nueva industria del conocimiento la conforman un grupo de empresas en las que lo más llamativo no es solo la diversidad tecnológica, sino que lo que las hace realmente singulares en la conexión que existe entre ellas y un nexo común: TheNextPangea, una fábrica invisible de empresas que a su vez son invisibles para el común de los mortales, pero fundamentales para la industria de nueva generación.

TheNextPangea, también conocida como Pangea, se constituyó en 2021 como spin-off (empresa que surge a partir de otra) de ArcelorMittal. Está especializada en investigación industrial, desarrollo tecnológico y creación de nuevos productos y empresas a partir de tecnologías avanzadas. Sus áreas de conocimiento son la inteligencia artificial; la visión artificial; el análisis de datos; la fabricación aditiva e impresión 3D metálica; los nuevos materiales, grafeno, recubrimientos y sensórica avanzada; la biotecnología y detección rápida de microorganismos; la electrónica impresa; y los sistemas de monitorización. Ubicada en la residencia de La Granda (Gozón), trabaja principalmente en los sectores de defensa, aeronáutica, energía e industria avanzada. Entre sus proyectos destacan el desarrollo de soluciones para el mantenimiento de aeronaves mediante inteligencia artificial y fabricación aditiva, la inspección robotizada por ultrasonidos y la creación de aeroestructuras más eficientes y sostenibles.

Pero su papel va mucho más allá. Además actúa como plataforma matriz, laboratorio de innovación y generador de nuevas empresas ("ventures"). Al punto de que ha llegado a conformar una microconstelación tecnológica altamente especializada. Esas empresas son las siguientes:

61HEX 3D Printing Accelerator. Es una compañía tecnológica ubicada en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) especializada en la industrialización de fabricación aditiva metálica. Convierte procesos inicialmente experimentales o de prototipo en soluciones productivas fiables, repetibles y certificables. Trabaja con distintas tecnologías que combina con simulación, computación de alto rendimiento e inteligencia artificial.

Además, desarrolla herramientas propias que permiten predecir temperaturas, tensiones y deformaciones antes de fabricar una pieza, reduciendo las pruebas físicas necesarias.

Sus principales sectores de aplicación son el aeroespacial, automoción, energía, naval, petroquímica, defensa e industria de proceso.

Arquea Biological Innovations. En este caso se trata de una empresa biotecnológica constituida en 2024 y especializada en el desarrollo de sistemas rápidos para la detección de patógenos y otras amenazas biológicas, inicialmente dirigidos a la seguridad alimentaria. Su principal producto es el Surface Listeria Kit, que permite detectar Listeria viva directamente en superficies de instalaciones alimentarias en un periodo aproximado de entre 15 y 60 minutos.

El sistema no necesita cultivo microbiológico ni laboratorio, puede ser utilizado por personal no especializado y permite analizar hasta cuatro muestras simultáneamente. Además, diferencia entre bacterias vivas y restos de bacterias muertas, reduciendo los falsos positivos.

Arquea trabaja también en el desarrollo de soluciones para detectar salmonella, legionella y biofilms presentes en instalaciones agroalimentarias.

Compite en el mercado de control microbiológico, especialmente en seguridad alimentaria, ofreciendo rapidez, portabilidad, y trazabilidad.

Biogea Green Molecules. Constituida este mismo año, está directamente impulsada por TheNextPangea. Su actividad se centra en el campo de la biotecnología sostenible y valorización de recursos, centrándose en la investigación y el desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas.

Su orientación está relacionada con el desarrollo de moléculas, ingredientes y compuestos de alto valor mediante procesos biotecnológicos sostenibles. Esta línea encaja con los trabajos desarrollados por TheNextPangea para transformar residuos y subproductos agroalimentarios en nuevos recursos.

Esta empresa emergente compite en el campo de ingredientes, compuestos bioactivos y moléculas de alto valor obtenidas mediante procesos biotecnológicos y economía circular. Así, la sostenibilidad se convierte en una oportunidad tecnológica e industrial.

XRAC. La logística es una infraestructura crítica y esta compañía aporta soluciones sensóricas orientadas a la monitorización en el almacenamiento, la trazabilidad de impactos y la reducción de riesgos operativos. Utiliza sensores desarrollados mediante electrónica impresa, lo que permite detectar golpes sobre estanterías industriales, identificar las zonas de la estructura que deben inspeccionarse, registrar y garantizar la trazabilidad de los impactos, facilitar el mantenimiento preventivo, reducir el riesgo derivado de daños estructurales no detectados, y mejorar la seguridad de almacenes y centros logísticos.

Los sensores son ligeros, adaptables y pueden instalarse directamente sobre diferentes elementos estructurales. La tecnología se apoya en las capacidades de TheNextPangea en ciencia de materiales, electrónica impresa y monitorización de la integridad estructural.

NeoPowders. El elemento "invisible" que sostuvo la revolución industrial en el siglo XIX fue el carbón, en el XX fueron el acero, el petróleo y los polímeros y en el XXI son los materiales avanzados. En la constelación "deep tech" avilesina es NeoPowders la que se encarga de este fundamental eslabón. La compañía, también de muy reciente creación, está especializada en materiales avanzados destinados a fabricación aditiva (polvos) y aplicaciones industriales de alto rendimiento.

En muchas aplicaciones industriales, la calidad final del producto depende directamente de la calidad del material utilizado. Ese es el campo en el que se mueve NeoPowders.

La visión global de este microecosistema emergente permite ver la capacidad de combinación e integración de diferentes disciplinas para soluciones aplicables a la industria.

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