Las pymes podrán reducir hasta un 50% sus costes de gestión de residuos con un nuevo proyecto de la Cámara de Comercio de Avilés
"Si separas adecuadamente todas las fracciones que se generan y lo llevas a los gestores adecuados para valorizar, las tasas de gestión de vertedero se obvian", explica Rubén Avanzas, de Contenedores Gema
S. F.
Rubén Avanzas Fernández es el responsable de proyectos ambientales de Contenedores Gema y fue el encargo de explicar este miércoles en la Cámara de Comercio de Avilés el Proyecto de Sensibilización en Sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas (pymes). Ante un aforo de ocho compañías, Avanzas explicó que separar correctamente residuos facilita su reciclaje y, en algunos casos, reduce los costes de gestión hasta en un 50%. “En el proyecto están contempladas visitas para conocer la actividad de las grandes empresas, conocer las instalaciones y ver, efectivamente, cómo funcionan con los residuos que producen”, apuntó Rubén Avanzas. Habló también de “reforzar la formación de los empleados” dado que quieren universalizar “la separación de residuos en origen”, añadió. Y luego explicó que el proyecto de sensibilización también se centra en “los procedimientos de trazabilidad de los residuos” y es que dijo que es “fundamental” dejar claro “dónde se producen los residuos, dónde llegan los gestores intermedios y las operaciones de tratamiento final”.
Avanzas resumió su intervención a los periodistas minutos antes de hacer efectiva la presentación del Proyecto de Sensibilización: “Hay un escenario cero en el que mezclas todos los residuos y los llevas directamente al vertedero con los costes de gestión que esto implica. Y el escenario dos: si separas adecuadamente todas las fracciones que se generan y lo llevas a los gestores adecuados para valorizar, las tasas de gestión de vertedero se obvian. En este punto sí que puede suponer un ahorro en términos económicos: puede llegar al 50 por ciento tranquilamente, pero depende de cada caso”.
El técnico de Contenedores Gema apostilló que este segundo escenario “no están contemplados los costes de recogida y de transporte”. Y añadió: “Por ser más claro: en el escenario cero, lo tengo todo mezclado, lo llevo a vertedero y tengo que abonar del orden de cuatro mil y pico euros al año. En el escenario dos: ‘Oye, cuidado que tengo papel y cartón, madera, plástico, material ligero contaminado, y eso lo separo en fracciones, porque son cantidades suficientes’. Todo eso está exento de las tasas de vertedero y, por lo tanto, en vez de cuatro mil quinientos, tendré que abonar dos mil y pico”. Avanzas recordó, en este punto, que el proyecto de sensibilización no sólo tiene “beneficios económicos”: “Hoy en día los residuos están muy controlados, extremadamente controlados, y es necesario estar preparado para cumplir los requisitos de las estrategias actualmente vigentes”.
José Manuel Vega, que es el vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio, se encargó de hacer la presentación oficial del acto: “Desde la Cámara de Comercio apostamos muy claramente por la sostenibilidad. Somos pioneros a nivel de cámaras en la creación de un departamento específico de sostenibilidad y lo que tratamos es de impulsarla para mejorar la eficiencia de las empresas y mejorar su economía circular”, señaló. “Las empresas nos están demandando este tipo de demandas formativas. La presentación de este miércoles es el segundo proyecto de este tipo que sacamos adelante con la colaboración del Principado de Asturias, al cual agradecemos. De hecho, hoy en la jornada son ocho empresas las que participan y creo que va a ser un éxito total. Nuestra idea es continuar con el proyecto, avanzar y de cara a septiembre u octubre sacar otro proyecto nuevo”, insistió.
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