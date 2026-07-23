Avilés acogerá en septiembre el encuentro anual nacional de presidentes y directores portuarios

Avilés será la capital nacional portuaria los días 22 y 23 de septiembre. Puertos del Estado ha elegido la ciudad para albergar la reunión de presidentes y directores de autoridades portuarias y nacionales. Se espera que el evento movilice a más de 60 personas. "Estamos muy contentos y encantados de que nos hayan elegido", celebran desde la Autoridad Portuaria avilesina, tras su elección como sede para el encuentro más importe del ente estatal.

Para organizar los preparativos de la cita, el Puerto de Avilés ha lanzado un contrato con un presupuesto de 72.479 euros. En los pliegos se detalla que la empresa adjudicataria deberá suministrar y montar los elementos necesarios para el evento, instalar los sistemas audiovisuales y de comunicación requeridos o mover mobiliario. El lugar elegido por la Autoridad Portuaria local para albergar la reunión será el salón de actos de su sede. Las empresas interesadas en prestar este servicio podrán hacerlo hasta las 14.00 horas del 3 de agosto.