La biotecnológica Arquea llevará el nombre de Avilés al mayor escaparate nacional de la innovación

Hay empresas que nacen con la vocación de crecer y otras que, además, aspiran a cambiar la forma de hacer las cosas. Ese es el caso de Arquea Biological Innovations, la firma biotecnológica que ha sido distinguida como Empresa Avilesina Innovadora 2026, un reconocimiento que la convertirá en la representante de la ciudad en el IX Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación de la Red Innpulso, que se celebrará los próximos 29 y 30 de septiembre en Terrassa. La elección sitúa de nuevo a Avilés en el principal escaparate nacional de las ciudades que apuestan por la ciencia, la tecnología y el emprendimiento como motores de desarrollo.

La empresa, constituida en 2024 y ubicada en el Edificio Pharo del Parque Empresarial Principado de Asturias, ha logrado hacerse con este reconocimiento gracias a una tecnología propia que promete revolucionar el control de la seguridad alimentaria. Su sistema AMP-LAMP® permite detectar en menos de una hora bacterias como la Listeria directamente en las instalaciones de producción, sin necesidad de enviar las muestras a un laboratorio especializado. Además, la tecnología distingue entre bacterias vivas y muertas, evitando falsos positivos que generan pérdidas económicas y desperdicio de alimentos. Todo ello se completa con un dispositivo óptico portátil, protegido por patente europea, y una plataforma basada en inteligencia artificial que facilita la toma de decisiones en tiempo real por parte de las empresas alimentarias.

El concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, destacó que la candidatura refleja el momento que atraviesa el ecosistema innovador avilesino. "Es un orgullo para Avilés poder presentar cada año candidaturas muy competitivas a la empresa más innovadora. Ya el año pasado nos hicimos con el triunfo y este año tenemos una candidatura que aglutina elementos muy distintivos de nuestra ciudad", afirmó. El edil subrayó además que la ciudad vive "una nueva fase dentro del ecosistema innovador de Avilés", impulsada por la aparición de empresas surgidas en torno a los centros de investigación y desarrollo, capaces de convertir el conocimiento en "modelos de negocio sostenibles" y generar nuevas oportunidades económicas.

La candidatura de Arquea fue seleccionada por su elevado grado de innovación, la madurez tecnológica alcanzada en apenas dos años y su capacidad para responder a desafíos ligados a la salud pública, la sostenibilidad, la competitividad industrial y la transición hacia una economía del conocimiento. El proyecto sigue además la filosofía One Health, que integra la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario, disminuir la huella de carbono de la producción y facilitar que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a sistemas avanzados de control microbiológico.

La evolución de la compañía ha sido especialmente rápida. En apenas dos años ha obtenido el sello de Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT), ha validado su tecnología junto a empresas de referencia del sector agroalimentario y afronta ahora una etapa de fuerte crecimiento apoyada en nuevos acuerdos comerciales, inversión privada y la ampliación de su plantilla. Paralelamente, la firma mantiene alianzas estratégicas con entidades como ASINCAR, la Universidad de Oviedo, CNTA y NULAB.

Una ciudad que convierte la investigación en actividad económica

La designación de Arquea también refuerza el papel de Avilés dentro de la Red Innpulso, integrada por 128 Ciudades de la Ciencia y la Innovación reconocidas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El Ayuntamiento considera que el éxito de esta candidatura confirma la consolidación de un ecosistema en el que empresas, centros tecnológicos, universidad y administraciones públicas trabajan de forma conjunta para convertir la innovación en actividad económica y empleo cualificado. No en vano, en la edición del pasado año la empresa avilesina Sialtronica fue elegida como la empresa más innovadora de España dentro de esta misma red.

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Con su presencia en Terrassa, Arquea buscará ahora exhibir el potencial de una tecnología desarrollada en Avilés con vocación internacional. El objetivo de la empresa pasa por consolidar su implantación en la industria alimentaria y dar el salto a los mercados europeos, llevando desde Asturias una solución que combina investigación, biotecnología, innovación industrial y generación de empleo cualificado, al tiempo que contribuye a mejorar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector.