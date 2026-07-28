Los nuevos quitamiedos reciclables llegan a Asturias: así es la última innovación de Gonvarri, empresa con sede en Corvera

La división de seguridad vial Road Steel, la línea de negocio de seguridad vial de Gonvarri Metal Structures, empresa con sede en Corvera, ha desarrollado un nuevo quitamiedos o barrera de seguridad vial sostenible que ya se ha instalado en la carretera RI-6, que conecta las localidades asturianas de La Vega y Llamo, en el concejo de Riosa.

La actuación supone un nuevo avance en la implantación de esta solución de contención vial, concebida para responder a los actuales desafíos de sostenibilidad en el ámbito de las infraestructuras de transporte sin renunciar a los más altos niveles de protección para los usuarios de la carretera.

Sostenibilidad y economía circular en el entorno rural

La compañía ha explicado que RecoRail, como se ha bautizado a esta innovación, está fabricada a partir de polímero reciclado procedente de plásticos de rechazo y de acero reciclado de bajas emisiones. Estos componentes permiten reducir el impacto ambiental asociado a la fabricación de sistemas de contención convencionales, dando una segunda vida a recursos que de otro modo terminarían como residuo.

La nueva instalación se ubica en un entorno donde la integración paisajística adquiere una especial relevancia, gracias a las cualidades estéticas del sistema. De este modo, el proyecto demuestra que las infraestructuras viarias pueden incorporar criterios de sostenibilidad desde su diseño, fabricación y puesta en servicio.

Ventajas operativas y reducción de huella ambiental

El proyecto se enmarca en la estrategia de innovación sostenible de Road Steel para impulsar soluciones que favorezcan la transición hacia modelos más circulares y eficientes. La barrera combina la resistencia y durabilidad exigidas en este tipo de infraestructuras con una menor huella ambiental, contribuyendo a reducir el consumo de materias primas vírgenes y las emisiones asociadas a su fabricación.

Además de su aportación en términos de economía circular, RecoRail ofrece importantes ventajas operativas gracias a su larga vida útil y a unas necesidades de mantenimiento reducidas, factores que contribuyen a optimizar el comportamiento de la infraestructura a lo largo del tiempo.

Con esta nueva actuación, Road Steel continúa ampliando la presencia de RecoRail en las carreteras españolas y refuerza su apuesta por el desarrollo de soluciones que permitan avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible. Cada nuevo tramo instalado representa una oportunidad para transformar residuos en infraestructuras capaces de proteger a las personas y mitigar el impacto ambiental del sector, demostrando el papel clave de la innovación industrial en las carreteras del futuro.