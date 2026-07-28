Los nuevos quitamiedos reciclables llegan a Asturias: así es la última innovación de Gonvarri, empresa con sede en Corvera
Las nuevas barreras de seguridad vial se fabrican con polimero y acero
La división de seguridad vial Road Steel, la línea de negocio de seguridad vial de Gonvarri Metal Structures, empresa con sede en Corvera, ha desarrollado un nuevo quitamiedos o barrera de seguridad vial sostenible que ya se ha instalado en la carretera RI-6, que conecta las localidades asturianas de La Vega y Llamo, en el concejo de Riosa.
La actuación supone un nuevo avance en la implantación de esta solución de contención vial, concebida para responder a los actuales desafíos de sostenibilidad en el ámbito de las infraestructuras de transporte sin renunciar a los más altos niveles de protección para los usuarios de la carretera.
Sostenibilidad y economía circular en el entorno rural
La compañía ha explicado que RecoRail, como se ha bautizado a esta innovación, está fabricada a partir de polímero reciclado procedente de plásticos de rechazo y de acero reciclado de bajas emisiones. Estos componentes permiten reducir el impacto ambiental asociado a la fabricación de sistemas de contención convencionales, dando una segunda vida a recursos que de otro modo terminarían como residuo.
La nueva instalación se ubica en un entorno donde la integración paisajística adquiere una especial relevancia, gracias a las cualidades estéticas del sistema. De este modo, el proyecto demuestra que las infraestructuras viarias pueden incorporar criterios de sostenibilidad desde su diseño, fabricación y puesta en servicio.
Ventajas operativas y reducción de huella ambiental
El proyecto se enmarca en la estrategia de innovación sostenible de Road Steel para impulsar soluciones que favorezcan la transición hacia modelos más circulares y eficientes. La barrera combina la resistencia y durabilidad exigidas en este tipo de infraestructuras con una menor huella ambiental, contribuyendo a reducir el consumo de materias primas vírgenes y las emisiones asociadas a su fabricación.
Además de su aportación en términos de economía circular, RecoRail ofrece importantes ventajas operativas gracias a su larga vida útil y a unas necesidades de mantenimiento reducidas, factores que contribuyen a optimizar el comportamiento de la infraestructura a lo largo del tiempo.
Con esta nueva actuación, Road Steel continúa ampliando la presencia de RecoRail en las carreteras españolas y refuerza su apuesta por el desarrollo de soluciones que permitan avanzar hacia una movilidad más segura y sostenible. Cada nuevo tramo instalado representa una oportunidad para transformar residuos en infraestructuras capaces de proteger a las personas y mitigar el impacto ambiental del sector, demostrando el papel clave de la innovación industrial en las carreteras del futuro.
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