Avilés convertirá noviembre en un gran foro sobre informática ética, inclusiva y al servicio de las personas

Enseñar a los niños que detrás de cada móvil hay algo más que una pantalla y que el mundo digital también entraña peligros. Ese será uno de los grandes objetivos de la XVI Semana Impulso TIC, que reunirá en Avilés, entre el 9 y el 13 de noviembre, a profesionales, empresas, administraciones, universidades y estudiantes. La cita, presentada este miércoles en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, llevará por lema "Informática con propósito: tecnología para todos".

La programación, organizada por los colegios profesionales CITIPA (Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias) y COIIPA (Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias) con la colaboración del Ayuntamiento, incluirá conferencias, mesas redondas, encuentros sectoriales y actividades divulgativas. El encuentro analizará cómo aplicar los avances digitales para mejorar la vida de las personas, pero también abrirá el debate sobre sus límites, sus riesgos y las decisiones que debe adoptar la sociedad ante unas herramientas con una presencia cada vez mayor.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, puso el foco en el trabajo con los escolares para despertar vocaciones y fomentar un uso más consciente de los dispositivos. "La informática no es solo cacharrear con un móvil y un ordenador, sino que hay mucho más detrás", afirmó. Campa defendió que los menores conozcan la programación, pero también que aprendan desde pequeños a identificar los peligros y problemas de seguridad asociados al entorno digital.

Tecnología al servicio de las personas

El decano del CITIPA, David Pérez Pancho, explicó que la nueva edición pretende demostrar que "la tecnología solo tiene verdadero sentido cuando mejora la vida de las personas". La organización ha vuelto a escoger Avilés por considerar que representa la transformación, la innovación y la capacidad de mirar al futuro, tras reforzar su papel en los procesos de digitalización y modernización industrial.

El decano del COIIPA, José García Fanjul, introdujo una reflexión sobre la conveniencia de establecer límites a las posibilidades que abre la ingeniería informática. "Que exista una tecnología que permita hacer determinadas cuestiones no significa que debamos utilizarla, que sea necesario utilizarla, ni siquiera que sea bueno utilizarla", advirtió. A su juicio, hablar de propósito implica apostar por una informática inclusiva y accesible, pensada para todas las personas con independencia de sus circunstancias.

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La cita culminará con la tradicional Noche de la Ingeniería Informática y la entrega de los Premios Impulso TIC 2026, destinados a reconocer la excelencia profesional y el compromiso con la innovación. La convocatoria coincidirá además con el 25.º aniversario de la creación de los colegios profesionales de Ingeniería Informática del Principado, una efeméride que reforzará el carácter especial de una edición concebida para situar a la ciudad como punto de encuentro del conocimiento, el talento y el sector digital asturiano.