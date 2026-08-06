Avilés refuerza su apuesta para atraer talento femenino: "Hay que incidir cada vez más en que las mujeres se incorporen a los estudios STEM"

"Hay que incidir cada vez más en que las mujeres se incorporen a los estudios STEM". Avilés volverá a poner el foco en una brecha de género que apenas se reduce pese al esfuerzo de las instituciones, los centros educativos y la universidad. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, defendió que programas como "Ciencia y Tecnología en Femenino" son "absolutamente necesarios" en una comarca de marcado carácter industrial, donde buena parte de los empleos y de las inversiones que lleguen en los próximos años estarán vinculados a la ciencia, la ingeniería, las matemáticas y la tecnología. "Los trabajos del futuro van a estar dedicados a este tipo de estudios", advirtió, antes de reclamar más presencia femenina en unas titulaciones que continúan mostrando un claro desequilibrio.

La ciudad celebrará este año la novena edición de una iniciativa impulsada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y orientada a despertar vocaciones entre el alumnado de Secundaria a través de experiencias prácticas y referentes próximos. La principal novedad será la incorporación de profesionales procedentes de empresas informáticas, ampliando una nómina de perfiles que ya abarca la computación en la nube, la construcción sostenible, la investigación de materiales y la digitalización industrial. El programa comenzará el 22 de octubre con una reunión de coordinación con los institutos en el Espacio Maqua, tendrá su acto central el 11 de noviembre en el Centro Niemeyer y concluirá el 15 de diciembre en La Curtidora con el Avilés Hackathon 2026.

El objetivo no es solo convencer a más jóvenes para que elijan estudios científicos, sino evitar que se pierda "todo ese potencial que hay en la mitad de la población". Así lo expresó Laura García, astrofísica de formación y dedicada ahora a la construcción sostenible, quien subrayó la variedad de caminos que ofrece el universo STEM. "Desde las ciencias más puras hasta las ingenierías más aplicadas hay un montón de verticales diferentes", señaló.

Ese mensaje se combina con otra idea compartida por las participantes: la orientación debe comenzar antes de Bachillerato, cuando muchas alumnas ya han tomado decisiones difíciles de revertir. Edita Hovhannisyan, ingeniera informática que trabaja desde Avilés para una de las mayores compañías tecnológicas, reclamó adelantar este tipo de iniciativas. "Las niñas estudian la mayoría mucho mejor que ellos, sacan mejores calificaciones tanto en matemáticas como en letras", afirmó. "Hay que animarlas a que sigan por ese camino, porque capacidad tienen de sobra".

La importancia de esos referentes femeninos atraviesa toda la programación. Aída Prado, que coordina proyectos internacionales de digitalización en minas de distintos países, recordó que muchas de las profesionales participantes no eran conscientes durante sus estudios de que desde Avilés podían construir carreras de alcance mundial. "¿Puedo aportar mi granito de arena para cambiar y para fomentar? Me parece algo muy importante", sostuvo. También Elena Mielgo, investigadora en el ámbito de la corrosión, incidió en que la incorporación femenina avanza "muy poco a poco" y que todavía no se ha alcanzado la paridad. De ahí, añadió, la necesidad de mostrar a las alumnas quiénes son las pioneras, pero también qué mujeres trabajan hoy "al lado de su casa" y qué salidas reales ofrecen estas titulaciones.

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La programación se completará con la exposición "Ellas empezaron donde estás tú", integrada por diez tecnólogas vinculadas al Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación. La muestra pretende poner rostro a trayectorias que comenzaron en aulas similares a las de las estudiantes que participarán ahora en el programa. En el Hackathon, cuarenta alumnos organizados por equipos dispondrán de cuatro horas para resolver dos retos tecnológicos planteados por las propias profesionales. El grupo ganador representará a Avilés en el concurso nacional "Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible", una cita en la que los centros avilesinos han logrado resultados destacados en las últimas ediciones.