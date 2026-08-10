Avilés enseña a Europa su modelo industrial y prepara la expansión del Parque Tecnológico

Avilés quiere convertir su experiencia industrial en una carta de presentación ante Europa. La ciudad recibirá del 13 al 15 de octubre a los socios del proyecto europeo JETSKIR (Just Environmental Transition and Skill Building in Industrial Regions), una cita que servirá para mostrar el modelo local de colaboración entre empresas, sindicatos, Universidad, centros tecnológicos y administraciones. "Vamos a explicar cómo el modelo Avilés de colaboración entre organizaciones empresariales y sindicales funciona desde hace muchos años", avanzó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, durante la presentación celebrada en el estand municipal de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

JETSKIR da continuidad al trabajo desarrollado con URBACT In4Green y reúne a entidades de Alemania, Austria, Finlandia, Montenegro y Albania. El programa, cofinanciado por Interreg Europe y dotado con más de 1,5 millones de euros, busca intercambiar políticas para afrontar la descarbonización, la economía circular, la digitalización y las nuevas necesidades de formación. Campa destacó especialmente la experiencia del Grupo de Acción Local, que ha permitido "compartir espacios de reflexión" entre agentes económicos, sociales y del conocimiento.

El encuentro de octubre llevará a las delegaciones europeas por algunos de los principales espacios económicos de la comarca, desde la Autoridad Portuaria y los centros de investigación de ArcelorMittal hasta IDONIAL, La Curtidora o el Parque Científico Tecnológico. El consultor senior del Grupo DEX, Yvan Corbat, subrayó que JETSKIR "no es un proyecto que busca la inversión directa", sino un programa para compartir buenas prácticas y mejorar políticas. "Es un viaje a doble sentido", señaló, porque los socios también han mostrado interés por "el saber hacer que hay en Avilés".

Ese intercambio coincide con el nuevo salto que pretende dar el Parque Tecnológico, cuya ampliación fue presentada también en FIDMA. Campa señaló que, después de diez años y de generar "más de 2.500 empleos", es necesario disponer de nuevos espacios. El Ayuntamiento quiere además superar el concepto clásico de polígono empresarial y combinar centros de I+D, oficinas y naves industriales con restauración, guarderías, ocio y servicios, buscando una mayor integración con la ciudad y el entorno del Niemeyer.

Una plataforma para ganar visibilidad

El gobierno local espera aprovechar JETSKIR para proyectar esa transformación en las redes europeas y mejorar la capacidad de Avilés para atraer nuevas inversiones. "Esperemos que el JETSKIR nos sirva para darlo a conocer a otras ciudades y, sobre todo, generar más imagen de marca", afirmó Campa. El proyecto permitirá además contrastar la estrategia avilesina con experiencias de otros territorios industriales que afrontan retos similares en materia energética, laboral y tecnológica.

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La Universidad de Oviedo reforzó también su respaldo a esta línea de trabajo. Su vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa, Susana Luque, definió al Ayuntamiento como un "aliado estratégico" con el que comparte objetivos y visión. La reunión de octubre pretende precisamente exhibir esa suma de industria, conocimiento y cooperación institucional como una de las fortalezas de Avilés para afrontar una transformación que busca mantener su peso productivo mientras abre espacio a nuevas actividades, cualificaciones y empleo.