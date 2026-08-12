Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes
instagramlinkedin

Avilés pone a prueba el talento joven con veinte años de Clínic y un nuevo laboratorio de ideas para la ciudad

El Ayuntamiento estrena Hackea Avilés, una iniciativa con la Universidad de Oviedo que reunirá a estudiantes y empresas, mientras el veterano programa emprendedor regresará en septiembre con 25 participantes

Por la izquierda; Manuel Campa y Kike Riesgo en el acto de presentación.

Por la izquierda; Manuel Campa y Kike Riesgo en el acto de presentación. / A. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pelayo Méndez

Avilés

Avilés quiere convertir las ideas jóvenes en proyectos con futuro. El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, y el representante de la Asociación Asturias Emprenda, Kike Riesgo, presentaron este miércoles en la Feria Internacional de Muestras de Asturias dos de las principales iniciativas municipales de los próximos meses: la vigésima edición del Clínic Joven Emprenda y el estreno de Hackea Avilés, un nuevo programa orientado a resolver retos urbanos mediante la colaboración entre alumnado, empresas, Universidad y centros de Formación Profesional.

El Clínic Joven Emprenda cumple 20 años y suma ya 527 participantes desde su creación. La edición de 2026 se desarrollará del 1 al 11 de septiembre y tendrá en Avilés su primera parada los días 1, 2 y 3, con 25 jóvenes vinculados al emprendimiento social, empresarial y al intraemprendimiento. Durante esas jornadas entrenarán 15 competencias emprendedoras, conocerán recursos como La Curtidora, Avilés Empresas, la Factoría Cultural e Idonial y tendrán contacto con alrededor de 100 profesionales e invitados.

Campa reivindicó el recorrido de una iniciativa que, a su juicio, ha ido creando cultura emprendedora "poco a poco, pico y pala". "Ya son 20 años, ya hay infinidad de 'cliniqueros'", señaló el edil, que destacó la importancia de inculcar entre los jóvenes "el emprendimiento, la colaboración y la capacidad de enfrentarse a situaciones futuras". Riesgo incidió en que el paso por el Clínic puede continuar después a través de los servicios municipales de apoyo empresarial, desde La Curtidora hasta las ayudas o el propio Centro de Empresas.

La gran novedad será Hackea Avilés, que se celebrará durante un fin de semana de octubre. Los participantes trabajarán en equipos para plantear soluciones a retos concretos de ciudad, con apoyo de técnicos y profesionales, y deberán pensar no solo en la respuesta al problema, sino también en su viabilidad, financiación y posible conversión en negocio. "Unos se dedican a resolver la parte principal de ese reto y otros deben saber cómo hacerlo financieramente sostenible", resumió Campa.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

El objetivo común de ambos programas es reforzar el vínculo entre talento joven, innovación y tejido económico local. "El Ayuntamiento de Avilés siempre estará para apoyar esos proyectos y cualquier otra locura que nos presenten", afirmó Campa, que defendió la necesidad de seguir generando oportunidades para que los jóvenes puedan emprender y desarrollar actividad económica en la ciudad. El Clínic aporta la experiencia acumulada de dos décadas; Hackea Avilés pretende abrir ahora una vía nueva, más intensiva y práctica, para que las ideas puedan convertirse en soluciones reales y proyectos con recorrido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una promotora nacional compra la Península de Arnao y prevé invertir más de 8 millones de euros en nuevas viviendas de alta calidad
  2. Nuevo accidente en el Aeropuerto de Asturias: una ambulancia, obligada a desplazarse al aeródromo
  3. Fin a la incertidumbre en Saint-Gobain: la multinacional francesa anuncia la construcción de un horno híbrido en la planta de Avilés
  4. La lluvia y las tormentas eléctricas aguan la noche mágica del 'Songs for an Ewan Day' en Salinas: 'Volveremos al bosque
  5. El hotel de cinco estrellas 'Gran Lujo' de Avilés abrirá el próximo verano: tendrá doce suites y el precio por noche podrá alcanzar los 450 euros
  6. Un coche calcinado a la entrada del túnel de Arnao obliga a cortar el tráfico en ambos sentidos
  7. Atropella a un motorista y se da a la fuga: la Policía Local de Avilés busca al conductor de una forgoneta
  8. Rafael Ángel Rodríguez, jefe de la Policía Local de Avilés, abre las fiestas de San Lorenzo: 'Cuando nos preguntan de dónde somos, decimos que de Llaranes

Avilés pone a prueba el talento joven con veinte años de Clínic y un nuevo laboratorio de ideas para la ciudad

Avilés pone a prueba el talento joven con veinte años de Clínic y un nuevo laboratorio de ideas para la ciudad

Avilés enseña a Europa su modelo industrial y prepara la expansión del Parque Tecnológico

Avilés enseña a Europa su modelo industrial y prepara la expansión del Parque Tecnológico

Avilés refuerza su apuesta para atraer talento femenino: "Hay que incidir cada vez más en que las mujeres se incorporen a los estudios STEM"

Avilés refuerza su apuesta para atraer talento femenino: "Hay que incidir cada vez más en que las mujeres se incorporen a los estudios STEM"

Avilés convertirá noviembre en un gran foro sobre informática ética, inclusiva y al servicio de las personas

Avilés convertirá noviembre en un gran foro sobre informática ética, inclusiva y al servicio de las personas

Los nuevos guardarraíles reciclables llegan a Asturias: así es la última innovación de Gonvarri, empresa con sede en Corvera

Los nuevos guardarraíles reciclables llegan a Asturias: así es la última innovación de Gonvarri, empresa con sede en Corvera

La transición de la tonelada a la micra de la industria avilesina: más pequeña en tamaño, pero mucho más intensiva en conocimiento

La biotecnológica Arquea llevará el nombre de Avilés al mayor escaparate nacional de la innovación

La biotecnológica Arquea llevará el nombre de Avilés al mayor escaparate nacional de la innovación

Avilés acogerá en septiembre el encuentro anual nacional de presidentes y directores portuarios

Avilés acogerá en septiembre el encuentro anual nacional de presidentes y directores portuarios
Tracking Pixel Contents