Avilés será un epicentro de divulgación científica y cooperación internacional en otoño

Avilés y la Fundación para el Fomento de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) han presentado en la feria internacional de Muestras de Asturias la programación conjunta que convertirá a la ciudad "en un punto de encuentro de la cooperación internacional, la transición energética y la divulgación científica" durante el último cuatrimestre del año. Esa programación fue presentada durante los actos del “Día de Avilés con la Investigación, la Ciencia y la Tecnología”.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, explicó que la innovación «no se produce solo en los laboratorios o en los talleres», sino que es necesario «motivarla, impulsarla y divulgarla», un objetivo que se logra "poniendo en contacto" a la ciudadanía, las empresas, los centros tecnológicos e instituciones «tanto municipales como autonómicas». La directora de la FICYT, Mercedes Díaz Somoano, destacó la estrecha relación entre el Ayuntamiento y su fundación y enfatizó su colaboración desde hace dos años, un periodo en el que han consolidado al municipio «como un espacio de innovación y para la cooperación internacional».

La programación arrancará con una misión empresarial e institucional procedente de Portugal, organizada en el marco de la Bienal Climática de Avilés en colaboración con el Clúster de Industrias Culturales y Creativas de Portugal y la red Enterprise Europe Network. Díaz Somoano detalló que este encuentro se celebrará los días 16 y 17 de septiembre con representantes del ámbito empresarial, institucional y de la industria cultural con el propósito de «establecer conexiones entre Asturias y Portugal para que salgan proyectos y colaboraciones» que permitan dinamizar el sector. Sobre energías limpias, el Centro Niemeyer acogerá los días 20 y 21 de octubre la reunión del Grupo Sectorial de Energía de la Enterprise Europe Network.

La responsable de FICYT subrayó que la cita reúne a representantes de distintos países europeos con el fin de impulsar alianzas «en el ámbito de la transición energética y las tecnologías limpias para la producción de energía». A su vez, el centro de La Curtidora albergará el 21 de octubre un curso internacional sobre producción de hidrógeno verde, organizado junto con FAEN e INCAR-CSIC, enfocado en las tecnologías de producción, transporte y almacenamiento de hidrógeno renovable. Díaz Somoano explicó que durante esta jornada formativa «se presentarán los proyectos que se están desarrollando en Asturias» en este campo estratégico.

La oferta se completa con la vertiente divulgativa a través de la exposición «La ciencia según Mortadelo y Filemón», promovida por el CSIC en la Sala de Cómic de Avilés hasta el 30 de septiembre. Manuel Campa destacó que esta muestra enseña «desde lo sencillo, desde el humor, desde el cómic» cuáles son los impactos de la investigación y «lo que sale de un laboratorio o un taller en la vida real».

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El concejal concluyó que esta batería de actividades compartida con la fundación FICYT conforma «una agenda que se suma a todo lo que hemos venido presentando estas dos semanas en la feria» y cuyo fin es «seguir posicionando a Avilés como un elemento referencial en cuanto a la innovación industrial».