La ciencia de Mortadelo y Filemón regala láminas exclusivas en Avilés hasta septiembre

La exposición "La ciencia de Mortadelo y Filemón", abierta al público en la Sala del Cómic de Avilés hasta el 30 de septiembre, regalará tres láminas exclusivas a sus visitantes. Lo hará en tres periodos diferentes, con el fin de invitar al público a redescubrir la muestra en diferentes momentos, ofreciéndole como aliciente especial la posibilidad de llevarse estas piezas como recuerdo. El calendario de entrega de láminas es el siguiente: “Nuestro antepasado, el mico”, del 14 al 30 de agosto; “Objetivo: eliminar al ‘Rana’”, del 1 al 13 de septiembre y “El coche eléctrico”, del 15 al 30 de septiembre.

La iniciativa permitirá a los visitantes hacerse de manera gratuita con reproducciones en formato A3 de tres portadas vinculadas a la exposición, hasta agotar existencias, en el marco de la colaboración entre la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (FICYT) y el Ayuntamiento de Avilés.No en vano esta muestra tiene el objetivo de seguir acercando la ciencia y la innovación a la sociedad a través de formatos accesibles, cercanos y culturalmente reconocibles.

Su estancia en la Sala del Cómic de Avilés representa una oportunidad para conectar el conocimiento científico con públicos diversos mediante el humor, la creatividad y la cultura popular, utilizando el universo de Francisco Ibáñez como herramienta de divulgación y reflexión sobre los grandes retos científicos y tecnológicos de nuestro tiempo. Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la FICYT de fomentar una cultura científica participativa, inclusiva y abierta, capaz de despertar la curiosidad y el pensamiento crítico en la ciudadanía.

Portadas

A través de una selección de 39 portadas protagonizadas por estos míticos personajes se ha querido rendir homenaje a Ibáñez y a la comunidad científica a través de la exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón. Crónicas disparatadas de la investigación en España'. La muestra se complementa con la web lacienciademortadeloyfilemon.csic.es donde se amplían los contenidos de la exposición. Los visitantes podrán conocer las investigaciones reales desarrolladas por el CSIC en las áreas científicas que reflejan las portadas de Ibáñez mediante un QR. La muestra, que ha sido producida por la Vicepresidencia de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y cuenta con la colaboración de Penguin Random House Grupo Editorial, se inauguró en noviembre de 2025 en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, del CSIC, donde ha permanecido hasta el 15 de febrero, cuando ha iniciado su recorrido por varias ciudades españolas, entre ellas Avilés.

Los expertos del CSIC Fernando del Blanco, del Centro de Investigación y Desarrollo (CID-CSIC), y Jon Arrizabalaga y Alfons Zarzoso, de la Institución Mila y Fontanals (IMF-CSIC) han desarrollado un recorrido visual y temático a través de portadas publicadas entre 1975 y 2018, que se dividen en cinco secciones: 'Un mundo en movimiento bajo la lupa de la ciencia', 'Innovaciones tecnológicas incorporadas por la T.I.A.'; 'El laboratorio de Bacterio, aciertos y accidentes'; 'La ciencia en el espejo social de Mortadelo y Filemón'; y 'Ciencia de emergencia para tiempos revueltos'.

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La exposición permanecerá abierta al público en la Sala del Cómic de Avilés hasta el 30 de septiembre.