La "genuina" empresa avilesina Arquea Biological Innovations presenta un desarrollo contra la listeria en la Red Innpulso

La empresa avilesina Arquea Biological Innovations representará a Avilés en el próximo Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación, que se celebrará el 30 de septiembre en Terrassa, en la provincia de Barcelona, dentro de las actividades de la Red Innpulso, el foro público de apoyo a la innovación que promueve el Ministerio de Ciencia. Esta compañía fue seleccionada por el Ayuntamiento como exponente del tejido innovador de Avilés, destacó la alcaldesa, Mariví Monteserín, que recibió este jueves en el salón de recepciones del Ayuntamiento a la plana mayor de la compañía. La regidora señaló a este respecto que Arquea es una empresa "altamente competitiva y realmente genuina". Monteserín recordó que Avilés había participado el año pasado en el encuentro de la Red Innpulso, el que se celebró en Gijón, que lo hizo llevando a Sialtrónica como candidata y que resultó ganadora.

"Y ganamos", concluyó la Alcaldesa.

"Eso genera unas expectativas muy altas: haremos todo lo posible por estar a la altura. Seguramente, nos encontremos con empresas superinteresantes de todos los municipios que participan y seguro que, si no somos nosotros, quien gane se lo merece de verdad", bromeó Fernando García Osorio, director general de Arquea Biological Innovations.

"Tenemos el honor de haber sido seleccionados por el Ayuntamiento para representar el tejido innovador de Avilés, un tejido tan diverso y tan interesante como es el de Avilés", destacó García Osorio.

Un sistema para detectar listeria en alimentos

Arquea Biological Innovations es una empresa biotecnológica especializada en seguridad alimentaria. Su primer producto, desarrollado como "spin-off" —un esqueje— de The Next Pangea, permite realizar una detección rápida de listeria en alimentos.

La listeria es una bacteria que puede contaminar alimentos y provocar listeriosis, una infección especialmente peligrosa para embarazadas, recién nacidos, personas mayores y personas con defensas bajas. La tecnología desarrollada por Arquea busca facilitar a las empresas alimentarias un mayor control sobre la presencia de este microorganismo.

"Empezamos a trabajar en 2024, hace algo más de dos años", explicó García Osorio. La compañía desarrolla su actividad en el polígono de la ría de Avilés, a escasa distancia de la Escuela de Arte del Principado de Asturias.

La empresa se encuentra actualmente en una fase de crecimiento tanto de su producto como de su equipo. "Estamos en crecimiento del producto, del equipo; estamos incrementando los clientes, el número de empresas que utilizan la tecnología de Arquea… estamos en un momento dulce y con muchas expectativas", señaló su director general.

Una empresa todavía en fase de expansión

García Osorio subrayó, no obstante, que Arquea todavía se encuentra en una etapa inicial y que necesita continuar invirtiendo para consolidar su tecnología. "Estamos empezando, todavía estamos en un proceso de mucha inversión, con muchas necesidades para desarrollar el producto, para certificar el producto, para hacer nuevos productos: estamos todavía arrancando", explicó.

"Estamos arrancando, pero sí, el escenario es bueno", añadió.

Entre las claves de ese escenario favorable situó el talento formado en Asturias y el respaldo público y privado. "Tenemos talento, gente formada, la mayoría en la Universidad de Oviedo, y, después, tenemos el apoyo, tanto público como privado", explicó el director general.

García Osorio valoró especialmente que la empresa forme parte del ecosistema innovador de Avilés, un entorno en el que distintas compañías tecnológicas y de innovación pueden colaborar y generar nuevas oportunidades.

Biotecnología, electrónica e informática

El carácter de Arquea es además multidisciplinar. El producto desarrollado por la compañía no se limita al componente biotecnológico, sino que incorpora también un dispositivo capaz de realizar las mediciones.

"El equipo está formado por biólogos, bioquímicos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros informáticos, al final...", explicó García Osorio."Somos un equipo multidisciplinar… y así tiene que ser", añadió.

El objetivo de la compañía es que su tecnología pueda ser utilizada por empresas alimentarias de distintos tamaños. "La idea con la que trabajamos es que cualquier empresa alimentaria en este momento, de cualquier tamaño, pueda beneficiarse de la tecnología: las grandes, porque Arquea les proporciona una solución complementaria, las pequeñas y medianas porque les da esa capacidad para utilizar esos equipos accesibles para que, al final, tener mayor control de la seguridad alimentaria".

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Con su participación en el encuentro de Red Innpulso, Arquea tendrá ahora la oportunidad de presentar ante representantes municipales y empresas innovadoras de todo el país una tecnología desarrollada en Avilés y orientada a uno de los ámbitos más sensibles de la industria alimentaria: la seguridad y el control microbiológico de los alimentos.