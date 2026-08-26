La Curtidora aprueba su presupuesto de casi 700.000 euros para 2027 manteniendo precios de alquileres y servicios
El vivero de empresas prevé mantener el nivel de ocupación del 82,87% en oficinas y el 100% en naves para sostener sus ingresos
La alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, presidió este miércoles el consejo de administración de la sociedad de desarrollo La Curtidora, S.A. en el que se aprobó el plan provisional de ingresos y gastos para 2027, que asciende a casi 700.000 euros. En la reunión del consejo también participó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa. El presupuesto crece un tres por ciento respecto al aprobado para 2026 y mantiene el equilibrio entre ingresos y gastos. Con carácter general, La Curtidora conservará en 2027 los precios de alquileres y servicios que viene aplicando desde 2015, actualizando únicamente las tarifas correspondientes al uso del coworking.
La previsión económica, explicaron, se apoya en el elevado nivel de ocupación de las instalaciones. A 30 de junio de 2026 estaba ocupado el 82,87 por ciento de la superficie destinada a oficinas y el cien por ciento del espacio destinado a naves. El Centro de Empresas alojaba en esa fecha a 55 empresas y contaba con 68 contratos de oficina virtual en vigor.
El centro de empresas La Curtidora continúa ofreciendo una amplia gama de espacios y servicios adaptados a las necesidades de empresas y profesionales: oficinas desde 120 euros al mes, naves desde 360 euros mensuales, coworking desde 6,61 euros por día, salones, despachos o aulas desde 12 euros por hora y oficina virtual, con dirección de negocios o domicilio legal, por 100 euros al trimestre.
La Curtidora continuará durante el próximo ejercicio apoyando la consolidación de las empresas instaladas, la creación de nuevas iniciativas y el desarrollo de proyectos de innovación. También mantendrá la colaboración con entidades de asesoramiento, instituciones educativas, agentes tecnológicos y entidades financieras.
El Consejo de Administración también acordó iniciar la contratación de los servicios de vigilancia, recepción y limpieza del Centro de Empresas La Curtidora, así como de los servicios de recepción y limpieza del Espacio Maqua. La renovación de estos contratos permitirá mantener los servicios de atención, seguridad y limpieza necesarios para el funcionamiento cotidiano de ambos centros y para la actividad de las empresas y profesionales que utilizan sus instalaciones.
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