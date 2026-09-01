Sergio, Eleana y David: tres jóvenes con proyectos emprendedores para Avilés (y Asturias)

Sergio Fernández, Eleana Luque y David Rodríguez tienen varias cosas en común: los tres son jóvenes, avilesinos y atesoran proyectos que les dan el titulo de emprendedores. Los tres, además, participan en la edición número 20 del Clinic Joven Emprenda, que debutó este martes en Avilés, en el palacio de Maqua, con un total de 25 participantes de toda la región.

Pero, uno a uno. Sergio Fernández tiene 23 años y es sastre, oficio que aprendió con su tío, Arsenio Suárez, con taller en Oviedo. Su meta: lanzar una sastrería MTO, que pasa por ajustar al cliente trajes ya confeccionados de forma que estos encajen a la perfección en el cuerpo de cada persona. Los precios: entre 749 y 1.049 euros. Sergio Fernández quiere instalarse en Avilés: “El sector de la sastrería está bajando mucho y todo el mundo, antes o después, necesita un traje, para una boda o para lo que sea y con el sistema MTO los tiempos, además, son más rápidos”, reconoce.

Eleana Luque es acuarelista, tiene 33 años y pretende lanzar un estudio botánico ligado a la experiencia sensorial y a la naturaleza. Para Luque, que en redes está tras @eleana.croma, Asturias “es el sitio”, sinónimo de naturaleza. Otro emprendedor avilesino que participa en el Clinic es David Rodríguez, de 25 años y con un proyecto en mente: un estudio creativo de marketing para turismo que ha llamado “Coactic”.

Reconocimientos

Los tres son emprendedores y hasta el día 11 participarán en el Clinic, esa “universidad” asturiana del emprendimiento que en veinte años ha formado a cientos de jóvenes. Esta edición -arrancó este martes en Avilés y se desarrollará de forma intensiva pasando por Gijón y El Franco- concluirá con la entrega de reconocimientos a Pablo Campos, de Junquera Marítima; a Héctor Colunga, que fue director de Mar de Niebla en Gijón; y a Eva Pando, directora de la Fundación Caja Rural de Asturias: “Tres espíritus inquietos, dinámicos, rebeldes”.

Programa

Hasta entonces, los jóvenes seguirán con sesiones de formación intensiva. Les dio la bienvenida al ciclo Pablo García, vicepresidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), e hizo lo propio Natan Fernández, presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Avilés. Comparó el Clinic con un centro de alto rendimiento y animó a los participatnes a participar activamente. Estuvo también en Avilés la directora general de Empresa y Comercio, Arantxa González, que destacó que para esta edición se presentaron más de doscientas solicitudes de participación. Como hizo Fernández, invitó a los chicos y chicas a tocar todas las puertas sin prisa por el éxito.

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Estuvo cercana a los jóvenes la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín: “Todo empieza con una idea que se hace sueño. Lo que hay que hacer es soñar bien”. Valoró que el Clinic comience en Avilés, ciudad emprendedora e innovadora por excelencia, y valoró la conexión de este ciclo entre el mundo rural y el urbano, entre El Franco, Avilés y Gijón.