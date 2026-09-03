La rula avilesina inspira a jóvenes emprendedores con lecciones sobre innovación y adaptación a los tiempos

"Cualquier sector tradicional tiene futuro si eres capaz de darle una visión moderna". Así lo aseguró Óliver Menéndez, un gijonés que participa en el programa Clínic Joven Emprenda, que este miércoles organizó, entre otras actividades, una visita guiada a la rula de Avilés, para permitirles conocer de mano de su gerente, Ángel Muñoz, cómo se trabaja en la principal loja asturiana. "Es importante innovar, adaptarse a los tiempos", señaló Muñoz. Y los jóvenes tomaron nota de esa idea, de la necesidad de transformar, de la importancia de la innovación tecnológica y de la capacidad de un sector tradicional para "ser competitivo", como indicó Enrique Riesgo, director del Clínic, una iniciativa que cumple sus primeros veinte años de vida.

Ángel Muñoz, en primer término, durante la visita guiada a la rula. / Miki López

Para Menéndez, impulsor de la firma de viajes de aventura Atlas Expeditions, el paso por la rula sirvió para constatar cómo la tecnología les permitió abrir nuevas vías en mercados: "A todos los que nos gusta emprender nos enriquece ver cómo solucionan problemas en sectores diferentes al nuestro", explicó, al tiempo que remarcó cómo la modernización fue la clave para superar desafíos como la falta de relevo generacional, una cuestión por la que se preguntó a Ángel Muñoz durante la charla que impartió el gerente de la Rula para detallar diversos detalles de la actividad "de la principal lonja asturiana".

En una línea similar a la de Óliver Menéndez se expresó Marina Martínez Fuente, natural de Lastres (Colunga), que tenía en mente la apertura de una clínica de fisioterapia especializada en dolor crónico en su concejo. Para la emprendedora colunguesa, el mayor aprendizaje de la jornada se resumió en "la manera de reinventarse y de no dejarlo caer", lo que entendió como una visión clave para impulsar proyectos.

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Por su parte, el avilesino David Rodríguez Suárez, promotor del estudio creativo Coatic orientado al medio turístico, puso el foco en la capacidad de la lonja para proyectar una imagen sólida a través de iniciativas como el lanzamiento de la marca "Pescado de Confianza": "Demuestra la importancia de comunicar otro tipo de valores y servicios cuando una institución necesita actualizar su imagen desde cero", subrayó no sin antes destacar que sus amistades que tuvieron relación laboral con la lonja avilesina le trasladaron que "todo era muy ordenado". "Eso también es lo que transmite la marca 'Pescados de confianza' y es lo que también diferencia a ésta de otras rulas", remarcó el avilesino.