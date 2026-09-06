Enrique Riesgo, director del programa Clínic para emprendedores jóvenes: "Los proyectos de hoy en día no se transforman, ya nacen digitales"

Enrique Riesgo es el director del programa Clínic Emprenda que ha comenzado esta semana en Avilés. En esta entrevista analiza la evolución del programa de emprendimiento así como la actual edición.

El programa Clinic cumple 20 años y ha estado al frente desde el principio. ¿Cómo nació esta iniciativa?

Nació en 2006 de la mano de José Manuel Pérez, fundador de Valnalón, Alberto González, de FADE), Óscar Candás, de AGE y yo mismo. Detectamos una brecha en los apoyos al emprendimiento, ya que existían programas para escolares y para mayores de 30 años en centros de empresas, pero no para la franja de entre 15 y 30 años. Para cubrir ese vacío lanzamos el Clinic Joven Emprenda, cuya metodología innovadora fue galardonada por el CEECAP, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y redes internacionales de ciudades.

El hueco que venía a ocupar el Clinic demostró ser un acierto. ¿Qué impacto ha tenido?

A lo largo de estas dos décadas, el Clinic ha servido para inspirar a otras entidades del ecosistema emprendedor. Hemos transferido nuestro conocimiento de forma gratuita a otras regiones españolas, a países europeos como Irlanda o Rumanía y a países latinoamericanos como Colombia. Además, sirvió para dinamizar el entorno y hacer que instituciones públicas y privadas comenzaran a desarrollar iniciativas y concursos específicos para los jóvenes de 18 a 30 años en Asturias.

Alrededor de 500 personas han pasado por el programa. ¿Qué seguimiento hacéis de los participantes y cuántos proyectos se han consolidado?

Hemos tenido un total de 503 participantes, en su mayoría emprendedores empresariales, aunque también intraemprendedores y emprendedores sociales. De todos los proyectos presentados, 179 se convirtieron en empresas exitosas que hoy siguen activas, varios se reorientaron tras comprobar su falta de viabilidad financiera y solo 5 proyectos llegaron a fracasar y cerrar. Esta baja tasa de cierre se debe a la selección previa que hacen las entidades colaboradoras y a la exigente formación en liderazgo que imparte el programa.

¿Cómo ha evolucionado el perfil del emprendimiento juvenil en estos 20 años?

Aunque mantenemos un equilibrio entre proyectos rurales y urbanos de diversos sectores, la gran diferencia es que los proyectos actuales nacen 100 % digitales. Los participantes son nativos digitales e integran de forma natural tecnologías como inteligencia artificial, sistemas CRM y automatización de procesos desde el primer día.

Centrándonos en la edición de este año, participan 25 jóvenes asturianos. ¿Qué actividades están desarrollando?

Combinamos formación en zonas urbanas como Avilés y Gijón con estancias rurales en municipios como La Caridad, en El Franco para demostrar que la tecnología permite emprender desde cualquier punto, urbano y rural. Durante estas semanas trabajamos en el entrenamiento de competencias transversales, el estudio de las líneas de subvenciones disponibles y la metodología Lean Canvas para garantizar la viabilidad económica y comercial de proyectos tan variados como agencias de viajes boutique, aplicaciones de inteligencia artificial, sastrería masculina sostenible o producción de queso Gamonéu.

¿Cuál es el rango de edad de los participantes?

Tienen entre 18 y 34 años. Buscamos esa diferencia de edades para combinar la frescura y visiones de los jóvenes de 20 años con la experiencia y aprendizajes previas que aportan los que rozan los 30.

Además de la formación, ¿qué aporta la convivencia dentro del Clinic?

El objetivo principal es generar una red duradera de apoyo y sinergias entre los emprendedores. La convivencia busca que se creen alianzas comerciales donde unos sean proveedores, clientes o socios de otros, y que además encuentren un respaldo emocional mutuo durante la gestión de sus proyectos.

¿Qué papel desempeña Avilés dentro del programa?

Avilés actúa como un referente en innovación. Visitamos centros como la Fundación IDONIAL y la Cámara de Comercio para transmitir a los jóvenes que cualquier proyecto empresarial debe nacer con ventajas competitivas claras y diferenciales en lugar de buscar competir únicamente por costes o precios.

¿En qué grado de desarrollo llegan los proyectos al programa?

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