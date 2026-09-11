Charla sobre gemelos digitales en el Espacio Maqua el día 24
A. F. V.
El Espacio Maqua acogerá el próximo 24 de septiembre, de 18.00 a 19.00 horas, la décima edición de Tardes para la Innovación, que girará en torno a los gemelos digitales. Esto son réplicas virtuales de un producto, proceso, instalación o espacio para analizar su funcionamiento, simular distintos escenarios y tomar mejores decisiones. En el acto participarán Pablo Arboleya, catedrático de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Oviedo y fundador de Plexigrid, e Irene Bouzón, responsable de Tecnologías Inmersivas de CTIC. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de la web de La Curtidora. Esta propuesta está organizada por Avilés Isla de la Innovación y la Universidad de Oviedo.
Asimismo, el centro de empresas de La Curtidora será el escenario de un taller sobre cuánto cuesta iniciar una actividad por cuenta propia, que será impartida por Ana Cadrecha, de Avilés Empresas. Está pensada para personas que tengan planeado emprender y es gratuita.
Un día después, el 16 de septiembre, y también en el centro empresarial, se llevará a cabo una formación sobre cómo elaborar un plan de empresa, proyecto necesario para solicitar determinadas ayudas convocadas por la administración autonómica. Igualmente, esta iniciativa está pensada para nuevos emprendedores y es impartido por Cadrecha.
- La suerte aterriza en Asturias: un premio de casi 2,5 millones de euros que recae casi íntegramente en trabajadores del aeropuerto
- Habían montado un 'supermercado de la droga' en su vivienda de Avilés, les pillaron y ahora se enfrentan a penas que suman 12 años de cárcel
- Los perros y los turistas, en el foco de las críticas de Zelúan: 'La gente hace lo que les da la gana, no tienen cuidado de nada
- Nuevo hito de Windar: instalados los 95 colosos fabricados en Avilés en uno de los mayores parques eólicos marinos del mundo
- Una persona que circulaba en patinete, herida en un accidente en la rotonda de Los Canapés de Avilés
- Avilés impulsa una campaña de firmas para nombrar el paseo del parque del Muelle en honor a Pablo González Castañón
- Un incendio durante la madrugada calcina un restaurante abandonado en Arnao
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en su domicilio de Piedras Blancas