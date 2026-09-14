El sector de la defensa funciona ya como palanca para las empresas de la comarca avilesina

El sector de la defensa se presenta como una nueva oportunidad y una palanca de diversificación de doble sentido, civil y militar, para un buen número de empresas de la comarca avilesina. Algunas ya pertenecen al Asturias Hub Defensa, otras actúan como proveedoras, y también las hay con potencial para hacerlo, aunque todavía no participen activamente en ese circuito. Hoy por hoy ya se ha convertido en un elemento clave para compensar ciclos recesivos en otros sectores y seguir generando riqueza y empleo.

Carolina Díaz Fernández es la directora del Asturias Hub Defensa, la asociación empresarial de tecnología de Asturias para el desarrollo de la industria de la defensa Iniciativa “Ingeniero González-Hontoria». Entre sus objetivos figura coordinar todos los agentes regionales (empresas, centros tecnológicos y administración pública) que estén trabajando en el sector Defensa y que estén realizando tareas de desarrollo tecnológico en dicho sector, a través del diseño y ejecución de una hoja de ruta de innovación tecnológica. Y también aumentar la presencia de proveedores tecnológicos regionales y demandantes de tecnología en la cadena de suministro del sector Defensa.

Díaz Fernández explicó que Asturias, “como gran experta en industria del metal, tiene una cadena de valor vinculada al sector, como Santa Bárbara y Rheinmetall, pero hay otras empresas que trabajan en la fabricación de piezas a nivel nacional y también internacional”. Esto no significa que no hay nuevas opciones. Al contrario, “hay nuevas oportunidades porque el ciclo de la defensa está cambiando, y ahora hace falta inversión y capacidades muy rápidas de fabricación”.

En ese engranaje regional y nacional, la comarca avilesina actúa como un nodo neurálgico de primer orden. Para las empresas avilesinas, subcontratadas o proveedoras, diversificar hacia la defensa no es un capricho táctico, sino el antídoto ideal para equilibrar cargas de trabajo y blindar su facturación frente a las crisis de los mercados civiles.

En este sentido, un ejemplo evidente es el de las energías renovables -con un peso especialmente crítico en la eólica terrestre, la marina y la fotovoltaica-, que atraviesa una profunda paradoja: se produce más energía limpia que nunca, pero el sistema está colapsado por falta de capacidad de absorción y transporte. Otro sector en dificultades es el de la automoción.

De hecho, “más del 90% de las empresas del sector Defensa son duales, es decir, que también se dedican a otros sectores. Y es que hoy en día casi es una obligación explorar otros sectores en ciclo de crecimiento. Y Defensa es uno de ellos”, señaló Díaz Fernández.

La directora del Asturias Hub Defensa, advierte, sin embargo, que entrar a participar en el sector de la defensa no significa, ni mucho menos, que sea fácil. Todo lo contrario. Para convertirse en actor “es necesario superar un proceso altamente complejo de homologación militar”, con normativas de calidad estrictas, trazabilidad absoluta y ciberseguridad industrial avanzada.

Pero “hay una necesidad de urgencia, de rapidez. Hay muchos países sin capacidad de producción y se buscan polos de fabricación para acelerar los ciclos, vinculado a tecnologías duales, con fabricación aditiva y avanzada”.

Carolina Díaz insiste: “Defensa es una oportunidad, pero no para todos por los exigentes requisitos del sector, ni podrá asumir todo lo de otros sectores. Lo es para aquella que aporte capacidades diferenciales, no para genéricas”.

En una aproximación económica de ámbito nacional, y tomando como referencia informes de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) y PwC, Defensa se perfila como un sector en expansión récord. Ya en 2024 (últimos datos disponibles) la facturación global de las cuatro industrias representadas en TEDAE alcanzaba los 16.153 (el 16,2% más con respecto al año anterior), y una aportación al PIB de 21.919 millones (el 1,4% del total del país). Las cifras del sector son superiores, ya que no todas las empresas que se dedican a la defensa pertenecen a TEDAE.

Si esa aproximación la centramos en Asturias, la industria de defensa y seguridad se consolida con un impacto económico directo e indirecto estimado en torno a los 300 millones de euros, representando ya el 1% del PIB asturiano y movilizando a más de 3.000 profesionales.

Además, según TEDAE esas industrias, en su conjunto, tienen un efecto multiplicador agregado de 2,1 euros, lo que significa que por cada euro de actividad directa genera otro euro adicional en el conjunto de la economía.

Las empresas asentadas en la comarca de Avilés tienen la tradición, el talento y la proximidad a los gigantes del sector para que las pymes puedan dar el paso definitivo a la diversificación hacia la cadena de valor de la defensa, no como una opción, sino como una necesidad estratégica.

La lista de empresas vinculadas a ese sector ya empieza a cobrar una dimensión aceptable para un territorio como el avilesino, al estar muchas de ellas alineadas con Asturias Hub Defensa. Las más identificadas con el sector son:

La implantación del centro de I+D de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) en La Curtidora se convirtió en el punto de inflexión para que salieran a la luz las empresas que, como campeonas ocultas, ya trabajaban en el sector de la defensa. Escribano es un gigante tecnológico nacional de la defensa, la simulación y la ciberseguridad, y es uno de los principales tractores de la Base Industrial y Tecnológica de la Defensa (BIDET) en España, desarrollando software crítico, sistemas electrónicos y de mando.

Asturfeito: con una división específica de Aeroespacial y Defensa, comenzó su relación con el sector hace ya tres décadas. Fabrica subconjuntos para vehículos blindados, componentes críticos para buques y submarinos, y utillajes y herramientas de montaje (MGSE) para programas militares e internacionales de primer nivel. En la actualidad se desarrolla el acuerdo de colaboración con General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS), en el marco del “Programa de Letonia”, mediante el que la empresa avilesina es la responsable del diseño, fabricación y suministro de los depósitos de combustible de los vehículos de combate basados en la plataforma HUNTER, que serán ensamblados en la planta de GDELS en Trubia (Asturias).

Danima: La empresa del Grupo Daniel Alonso es pionera en la fabricación de equipos especializados para el Ministerio de Defensa y la OTAN desde el año 1985. Sus equipos logísticos, plataformas de carga, remolques y cajas de transporte militar están debidamente homologados, patentados y catalogados en la antigua NAMSA (hoy NSPA - NATO Support and Procurement Agency). Cuenta con certificaciones de máxima exigencia militar como la PECAL 2110, consolidándose como un proveedor Tier-1 de total confianza para las fuerzas armadas.

Alusín Tecnología: Empresa ubicada en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en Avilés, su relación con Defensa se sostiene en la especialización en calderería y soldadura avanzada de aluminio y plomo (destacando tecnologías como la soldadura por fricción-agitación - FSW). Es socia del Asturias Hub de Defensa, fabricando equipos mecano-soldados de alta precisión para estructuras complejas.

Idonial: Es el centro tecnológico de referencia en Asturias, y actúa como el socio tecnológico e investigador en I+D+i para proyectos de doble uso: materiales avanzados, fabricación aditiva, ciberseguridad industrial y optimización de procesos metalúrgicos aplicados a la industria militar.

Satec: La compañía de servicios y soluciones tecnológicas avanzadas, propiedad de Luis Rodríguez Ovejero, canaliza su relación con el sector de la defensa a través de la ciberseguridad industrial, las redes de comunicaciones seguras y la digitalización de infraestructuras críticas, áreas vitales en la industria de defensa moderna.

Windar Defense Systems: Vehiculada a partir del grupo líder en componentes eólicos Windar Renovables. Su vinculación responde a la diversificación directa hacia el sector de defensa, aprovechando su enorme capacidad de calderería pesada, grandes estructuras y soldadura de altas prestaciones para aplicaciones terrestres o navales.

Inmeca, Moymsa y Fluis System: Son PYMES del sector metalmecánico, mecanizado de precisión, calderería y sistemas de fluidos de la comarca. Su relación con la defensa se produce habitualmente como proveedores de nivel 2 o 3 (Tier 2/3), realizando piezas mecanizadas, subconjuntos o conductos hidráulicos/neumáticos por encargo de los grandes contratistas tractores.

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A estas empresas se suman otras que forman parte de esa cadena de suministro oculta que trabaja bajo estrictos planos sin conocer a veces el destino militar final.