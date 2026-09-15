La Curtidora suma tres décadas 'fabricando' empresas en Avilés y la ocupación de las naves ya roza el lleno

La antigua fábrica de curtidos de Avilés lleva tres décadas dedicada a una actividad muy distinta de aquella para la que fue concebida. Desde que abrió sus puertas como centro de empresas en 1995, La Curtidora ha ayudado a poner en marcha 539 proyectos empresariales, 374 de ellos de nueva creación. Una trayectoria que ha convertido al equipamiento en uno de los principales referentes del emprendimiento en Asturias y que en 2025 le valió el segundo puesto de España en el ranking FUNCAS de viveros avanzados.

Para Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico, el origen del proyecto explica buena parte de su trayectoria. «La Curtidora nació de una necesidad y de una convicción: Avilés necesitaba abrir nuevas vías de actividad económica y tenía talento para hacerlo», señala. En plena reconversión industrial, explica, «impulsar pequeñas empresas era una apuesta por diversificar la economía y ayudar a las personas a construir su propio proyecto profesional».

La recuperación del edificio tenía, además, un componente simbólico. La iniciativa fue impulsada por la entonces concejala Mariví Monteserín, con la participación del Principado y financiación europea del programa RESIDER. «Europa ofrecía la oportunidad de integrar en la ciudad la antigua fábrica y devolver actividad a un edificio muy ligado a su historia», apunta Campa. «Un lugar que formaba parte de nuestro pasado productivo se convirtió en un espacio donde empezar a construir nuevas empresas».

38 nuevas empresas en un solo año

Los datos del último ejercicio muestran que aquella apuesta mantiene plena vigencia. Durante 2025 se incorporaron 38 empresas y a 31 de diciembre había 136 empresas vinculadas a La Curtidora, 62 de ellas instaladas físicamente. La ocupación media alcanzó el 86,09%, aunque el dato es especialmente significativo en las naves, donde llegó al 95,62%, frente al 81,89% de las oficinas.

El flujo de entrada se produce mientras otras empresas completan su etapa de incubación y continúan su actividad fuera del centro. Para Campa, esa salida no debe interpretarse como una pérdida, sino precisamente como parte del objetivo. «El éxito de un centro de empresas también se manifiesta cuando una compañía crece y puede continuar su trayectoria en otro emplazamiento», sostiene.

La elevada demanda demuestra, en cualquier caso, que sigue existiendo espacio para nuevos proyectos. Y el balance acumulado resulta todavía más contundente: 539 empresas han pasado por La Curtidora en sus treinta años de historia, 374 de ellas de nueva creación, con 38 incorporaciones en 2025, un 86,09% de ocupación media y una tasa de supervivencia superior al 77% a los cinco años.

Y hay otro dato que ayuda a entender la dimensión del proyecto. En sus tres primeras décadas, las empresas vinculadas al centro han generado más de 2.500 empleos y una inversión superior a 60,5 millones de euros, según datos difundidos por el Ayuntamiento con motivo del 30.º aniversario.

A estas cifras se suma otro indicador especialmente relevante: más del 77% de las empresas de nueva creación habían superado los cinco años de vida al cierre de 2025. El propio Campa considera que este porcentaje resume buena parte del valor añadido del modelo: «Detrás de ese porcentaje hay proyectos que continúan, personas que trabajan y actividad económica que permanece».

Para Campa, el balance demuestra que La Curtidora ha trascendido su condición de vivero empresarial. «Después de más de treinta años, esa sigue siendo la ilusión del proyecto: que el talento encuentre oportunidades aquí, que las empresas crezcan y que quienes viven en Avilés puedan reconocer en La Curtidora una parte del futuro de su ciudad».

Más que unas oficinas

La Curtidora también ha cambiado durante estos treinta años. El modelo inicial, basado fundamentalmente en oficinas y naves, se ha ampliado con nuevas fórmulas como el coworking y la oficina virtual, además de servicios de acompañamiento y espacios destinados a favorecer la colaboración entre empresas.

«El modelo ha evolucionado con las necesidades de las empresas», explica Campa. La intención es que el centro pueda acompañar al emprendedor en las distintas etapas de su proyecto. «Una persona puede llegar con una idea y muchas preguntas, y necesita orientación para convertirla en un proyecto viable. Más adelante aparecen otros retos: consolidar clientes, incorporar personal o encontrar espacio para crecer».

Esa capacidad de adaptación está detrás, según el concejal, de una de las claves del éxito de La Curtidora: combinar «experiencia, cercanía y capacidad de adaptación». «Emprender implica tomar decisiones en situaciones de incertidumbre», apunta Campa. «Contar con un equipo al que consultar y con un entorno empresarial donde compartir experiencias tiene un valor muy concreto, agrega».

Equilibrio para dejar crecer

La permanencia de las empresas plantea un equilibrio: ofrecer estabilidad a los proyectos que están creciendo y, al mismo tiempo, generar oportunidades para que entren nuevos emprendedores.

«Los criterios deben ayudar a cumplir la finalidad del centro: facilitar la puesta en marcha de proyectos y favorecer su consolidación», señala Campa. Pero una empresa que abandona La Curtidora porque necesita más espacio puede ser también una historia de éxito. «Nuestra aspiración es que ese paso llegue en buenas condiciones y que su crecimiento siga aportando actividad y empleo a nuestro entorno».

La elevada ocupación abre además la puerta a estudiar las necesidades futuras de espacio. El objetivo, explica el concejal, es que «ningún proyecto con posibilidades de crecer se quede sin una respuesta adecuada por falta de espacio o de servicios».

La estrategia municipal pasa por que las empresas puedan encontrar en Avilés un recorrido completo: «Desde su primera oficina hasta una implantación de mayor dimensión».

La conexión con la Manzana del Talento

En ese recorrido tendrá un papel relevante la futura Manzana del Talento, con la que La Curtidora pretende establecer una relación de complementariedad.

«La Curtidora puede aportar su experiencia en creación y acompañamiento de empresas; y la Manzana del Talento, nuevas capacidades vinculadas al conocimiento, la formación y el emprendimiento», apunta Campa.

El objetivo, resume el edil de Desarrollo Económico, es facilitar conexiones: «Que una idea encuentre asesoramiento; que una empresa encuentre talento; y que un proyecto que crece encuentre dónde seguir haciéndolo».

La estrategia encaja con la política municipal de promoción empresarial. El Ayuntamiento ha situado La Curtidora, el Parque Científico y Tecnológico y la Manzana del Talento dentro de una estrategia más amplia para generar nuevas oportunidades de inversión y atraer empresas innovadoras.