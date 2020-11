Sin argumentos históricos

Cuando la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció la creación de la normativa, Vox ya salió con un tuit pidiendo la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Pero no es la primera vez (ni la última) que los de Abascal y compañía critican de forma rotunda la reparación a las víctimas del franquismo. Al hablar de las Treces Rosas, Ortega Smith, secretario general del partido, ya dijo que eran “unas asesinas”, manipulando vilmente. La última polémica la tenemos con la petición de la retirada de las calles a Largo Caballero e Indalecio Prieto, líderes históricos del PSOE, en Madrid. Esta petición ha contado con la complicidad de los de Casado y Arrimadas, acabando a martillazos con el monumento a Largo Caballero en su casa natal.

Ahora esta política que llevan a nivel estatal, la trasladan a Avilés, pidiendo que quiten la calle a Dolores Ibárruri, quien fuera secretaria general del PCE, amparándose en una norma europea que “equipara comunismo y fascismo”. Estas acusaciones de Arancha Martínez Riola no se sostienen con argumentos históricos sólidos, como ya han demostrado los historiadores. Sin la lucha de los comunistas y de tantos antifascistas, no tendríamos derechos ni libertades. Recurren a la manipulación para justificar sus actos. Esperemos que el Ayuntamiento no caiga en sus provocaciones y no acepte esta retirada. No podemos tolerar que mientras en Europa se homenajea y reivindica a los luchadores antifascistas, en nuestro país se les desprecie por los herederos de la dictadura y sus cómplices.