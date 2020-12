Si yo fuera rico

Si yo fuera un liberal sincero diría que si el señor Mittal considera que debe situar sus centros productivos intensivos en mano de obra en países de convenios colectivos inexistentes y las sedes sociales en países de impuestos de risa es su decisión y los poderes públicos no deben intervenir en las decisiones privadas.

Si yo fuera un liberal sincero no tendría futuro político. Para tener futuro político tengo que ser un liberal sensato. La clave está en centrar la atención del oponente en otro sitio donde no estás tú, como hace el torero con el toro. Un liberal sensato lo que quiere es ganar dinero y mantener el modo de hacerlo. Defiende la privatización de actividades estatales, no quiere que exista ni un solo negocio vetado al capital privado. Todo debe ser susceptible de explotación: el sector financiero, la industria, la sanidad, la enseñanza, los cementerios, el agua, el aire… Un liberal sensato defiende que el estado, antes de vender, sanee las actividades, haga la renovación tecnológica o reduzca personal. Así se hizo en Ensidesa, algo que no sabrán muchos avilesinos y avilesinas. Fue en la fase del 94 al 97 cuando la empresa pública dio el gran salto de la productividad y por eso la venta fue tan sencilla, porque se entregaba una empresa saneada, renovada tecnológicamente y con beneficios.

Cuando una gran empresa pierde dinero el liberal sensato tiene que encontrar una razón para echar la culpa a la iniciativa pública de la desgracia y exigir compensaciones. Entonces el liberal sensato no puede ser sincero y tiene que decir que la empresa va bien, que se gestiona adecuadamente pero tiene que bregar con los malditos convenios colectivos y con el precio de la electricidad. Añadirá que el precio de la electricidad está fijado por el gobierno y el lobby ecologista. Finalmente, el liberal sensato usa la energía del que en realidad es su oponente y entonces apela a esa idea que vive en muchas cabezas. ¿y qué hace el gobierno?

El liberal sabe que en una economía privatizada el gobierno poco o nada puede hacer pero en la idea popular se cree que puede hacer más y entonces las consignas cuñadas se extienden. “la industria está en crisis y el gobierno socialcomunista no hace nada”. El liberal sensato gana sin usar su propia fuerza, toma la del contrario.

Si yo fuera un liberal sensato gastaría mucho dinero en comprar opinión. Diría que este es el único mundo posible y que eso de la intervención pública en los sectores estratégicos es cosa de rusos bolcheviques.

Si yo fuera rico yaba dibi dibi dibi dibi dibi dibi dam, sería un liberal sensato.