Gozón: más deuda y ninguna política social

Ante este incierto futuro, la obligación de las administraciones públicas, y concretamente de los ayuntamientos, que son la administración más cercana a la gente y la que debería tener un mayor conocimiento de sus necesidades, es responder con propuestas y medidas que faciliten la vida de sus vecinos en meses de penurias.

Pero el PSOE de Gozón se ha desentendido de su obligación y el Alcalde vive totalmente alejado de la realidad gozoniega. El presupuesto de 2021 es el mismo que el de 2017, el de 2018, el de 2019 y el de 2020, pero la situación que estamos viviendo, por desgracia, no es la misma que la de esos años. Izquierda Unida lo anticipó en el mes de abril, cuando el PSOE aprobó el presupuesto de 2020, como si nada hubiese pasado. Nuestro grupo no entendía que no apareciesen líneas de ayudas a los más afectados del primer confinamiento, sin medidas de carácter social que paliasen las medidas de la crisis que se estaba iniciando. Así, IU Gozón presentó una batería de propuestas que fueron desatendidas, igual que fueron pasadas por alto las propuestas que hace unos días presentamos de cara a la aprobación del presupuesto de 2021. Medidas que, a nuestro juicio, tendrían el consenso de toda la corporación, o así debería haber sucedido, ya que sólo persiguen mejorar la vida de los gozoniegos: línea de ayudas a comercio y hostelería, creación de programa de alquiler de vivienda, aumento de líneas de becas comedor, etc.

Nos parecen inaceptables las declaraciones del alcalde en LA NUEVA ESPAÑA del domingo 29 de noviembre al afirmar que no hay recursos para destinar a ayudas. Hace apenas mes y medio, este Ayuntamiento devolvió de forma anticipada 200.000 euros destinados al pago de deuda pública. Y las devolvió porque fue incapaz de invertirlo en las necesidades del concejo o en mejorar los servicios públicos de los gozoniegos. Su nefasta gestión generó un remanente que por ley se debe destinar al pago de esa deuda. ¿Cómo puede sobrar dinero a este Ayuntamiento en la situación actual y con las necesidades que tiene? ¿Cómo puede sobrarle el 25% de lo destinado a inversiones para mejorar la vida de los vecinos? Más aun teniendo en cuenta que nuestra gran deuda está negociada con los acreedores, está presupuestada anualmente y está siendo pagada en tiempo y forma.

La deuda se ha convertido en la gran disculpa del Alcalde y de su equipo de gobierno para justificar su inoperancia. Deuda que, según él, no le permite destinar ayudas y mejorar los servicios, pero deuda a la que recurre para desempolvar viejos proyectos faraónicos del PP, como el nuevo polideportivo que se proyecta en Balbín y para el que se están dando mucha prisa en la licitación. El presupuesto para 2021 recoge un endeudamiento de 1,5 millones de euros para levantar ese nuevo polideportivo mientras el actual pabellón se deja caer sin ninguna atención ni reforma. Ni siquiera sabemos qué se quiere hacer con el actual polideportivo, cuyo suelo está calificado como residencial.

Nos tememos lo peor. Nos tememos que los tiempos del pelotazo y la especulación vuelvan a Gozón de la mano del PSOE, como ya han vuelto los de las privatizaciones con el alumbrado y las externalizaciones, y se dé por finiquitada esta instalación. ¿Qué intereses hay detrás? Los gozoniegos necesitamos muchas explicaciones y este gobierno es cada día más oscuro y menos transparente.