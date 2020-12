Las cosas de decir misa

Carme Fonso no las tenía todas consigo viendo fisgar a aquellos dos chavales milicianos, no pasarían de dieciocho años, entre las casas del pueblo. ¿Qué andarían buscando? No parecían tener respeto por nada ni por nadie, orgullosos y dominadores, con sus fusiles al hombro, su mono de trabajo, el brazalete rojo de la UHP, la gorra ladeada…

Las mozas ya estaban avisadas por sus padres: ¡Cuanta menos conversación con los rojos, mejor! Les dirían lo mismo un año después, cuando llegaron los nacionales.

–Cuidado con esos forasteros; tendremos que aguantar abusos por su parte mientras estén aquí, comerán a costa nuestra, aunque un plato de comida no se le niega a nadie, pero dar conversación y hacer amistades, cuanto menos, mejor. Pueden ser buena gente, pero es mejor mantener las distancias.

Los paisanos murmuraban de las “fuerzas de ocupación”, a las que tenían que dar cama y comida por orden de las nuevas autoridades.

–Estos dos mozos no parecen muy exaltados, pero cuando tienes pocos años y un fusil te vienen las ganas, como a los gitanos del cuento que se metieron a guardias civiles y la primera noche que salieron de patrulla uno confesó al otro que nada más ponerse el capote ya le estaban entrando ganas de dar una somanta a quien fuera.

La preocupación de Carme Fonso aumentó cuando entraron en la capilla. Subió a ver qué hacían y, a poder ser, evitar que rompieran algo o le prendieran fuego, que era lo que se llevaba en aquellos días. Los encontró revolviendo lo poco que había, alguna cosa ya rodaba por el suelo.

–¿Buscáis algo?

–Esta copa nos va a servir para beber algo, aunque sea agua de un pozo, al cura ya no le hará falta.

–¡Doyvos yo un vaso mejor que ese y algo para tomar también.

Echó a andar caleya abajo, los dos mozos detrás, y llegaron a Casa Fonso. Ellos esperaron fuera y al poco salió la mujer con una cantimplora de aluminio que había traído de África su marido hacia 1923. La cantimplora fue del agrado de los milicianos e iba acompañada de media botella de aguardiente de guindas, así que marcharon más contentos que unas pascuas.

Un rato después volvió Carme a la capilla con sus dos hijas, Josefina y María, provistas de un paxo (cesta grande). Recogieron cuanto podía ser goloso para aficionados al vandalismo y se lo llevaron. Aquella misma noche, los hijos de Carme cavaron un hoyo en el huerto y enterraron un cajón de madera con todo aquel material bien envuelto en una vieja colcha.

A un par de vecinas que se interesaron por el paradero de aquellos objetos sagrados les hizo saber que todo estaba debidamente guardado hasta que se “tranquilizaran” las cosas.

La supuesta tranquilidad, que no fue tal, la trajeron los nacionales, con los moros a la cabeza. Andaban en busca de relojes y cosas que brillaran, como críos detrás de los juguetes y arramblaron con todos los objetos de valor que encontraron por aquellos pueblos, pues disponían de carta blanca de sus jefes; tenían la mano larga y les interesaba todo, aunque después no pudiesen llevarlo a cuestas y acababan peleándose por cargarlo en los camiones para trapichear con ello.

Ahuecaron los rojos, llegaron los nacionales y vino un cura a decir misa para dejar las cosas como estaban un año antes, con la salvedad de que ahora venía mucha gente con el ordeno y mando por delante, arreando santocristazos y argumentando con pistola al cinto.

El cura informó al capitán de los nacionales de que habían desaparecido de la capilla los objetos de culto, pero Carme Fonso, que estaba al quite, informó al cura de que habían puesto a salvo todos los objetos sagrados.

–Ahora mismo están mis hijas limpiando todo para traerlo a la capilla, que es donde deben estar.

–Que Dios se lo pague, señora, ha hecho usted muy bien.

Al rato llegaron Josefina y María con la ropa de decir misa perfectamente planchada y doblada, el cáliz y la patena, relucientes, lo mismo las vinajeras y la cuchara; todo inmaculado y en perfecto estado de revista.

Se celebró la misa con gran asistencia de vecinos que abarrotaban la pequeña explanada y alrededores, convenía que las nuevas autoridades viesen lo devotos que eran los bildeanos, por si acaso. Estaba claro que la Iglesia también había ganado la guerra civil.

El cura marchó con las tropas llevándose el cáliz, la patena y el copón bendito; Carme, decepcionada, echó jaculatorias el resto de su vida contra el cura y su familia, y contra ella misma, culpándose por haber devuelto tan alegremente unos objetos que eran de la capilla, es decir, del pueblo, no del cura.

Seguiremos informando.