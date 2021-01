Vivir con menos y gozar más

Es fácil dejarse llevar por el desánimo al afrontar estas Navidades tan raras. En estas fechas se notan más las ausencias, tanto de los que no pueden venir como de los que ya no están, y recuerdos alegres de fiestas pasadas se vuelven tristes al repasarlos en la memoria. A pesar de las frustraciones del 2020, de la multitud de ocasiones que no hemos podido celebrar, del cansancio, del aburrimiento, del miedo, de las restricciones, a pesar de pesares, no todo ha sido negativo. El 2020 y sus restricciones nos han enseñado que podemos vivir con menos y disfrutar más de esas pequeñas cosas que quizás antes no valorábamos tanto: un paseo, un café, una reunión de amigas.

Mi receta para mantener una actitud positiva es tener claro cual es mi círculo de preocupación y cuál mi círculo de influencia. Ante la pandemia, por ejemplo, es fácil dejarse arrastrar por el miedo y la preocupación y darle vueltas al peligro que nos acecha en cada esquina hasta perder las ganas de salir a la calle o de ver a nadie. Ese es el circulo de preocupación pero, por mas que lo intente, yo no puedo parar la pandemia. Por eso es mejor reconocerlo y dejar de darle vueltas. Dentro de mi circulo de influencia están todas aquellas personas con las que tengo contacto directo (familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc.) y todas las situaciones sobre las que, de alguna forma, puedo ejercer un cierto control. En mi mano está el animarle el día alguien con un gesto amable o ayudar de alguna forma práctica. En mi experiencia, cuanto más te enfocas en tu círculo de influencia, más grande se hace y más se reduce el círculo de preocupación.

Mi deseo para el 2021 es que todos nos pre-ocupemos menos y nos ocupemos más. Espero que el 2021 nos encuentre más optimistas, más solidarios, más amables.