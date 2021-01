Navidades cristianas

Pero el sentido y la celebración de Navidad son plurales y no siempre coincidentes. Así tenemos la Navidad del Mesías de Handel, de los grandes oratorios y cantatas; de los humildes los villancicos noche de Dios; de las ciudades vestidas de luces; de las vacaciones escolares, de los belenes y árboles; de las compras, como la Navidad del Corte Inglés y de sus rivales comerciales pequeños y grandes; de las comidas suculentas y variedades gastronómicas en familia; la de los que vuelven a casa por Navidad; la de las películas con toda clase de tópicos navideños vengan o no a cuento. Navidad que culmina con la santa fiesta de la Epifanía, popular Reyes Magos y sus exóticas cabalgatas convertidos en algunos lugares en un cúmulo de excentricidades sin ningún fundamento bíblico.

La Navidad infantil de la que adultos mal encarados abominan. La Navidad de los políticos incluidos los laicistas, quienes también felicitan su peculiar felices fiestas con curiosos mensajes; la de los discursos regios con deseos de paz y prosperidad para sus conciudadanos. La Navidad del cese de las hostilidades bélicas por unas horas, aunque para los enemigos de la civilización cristiana, que son más que el yihadismo, y están en la misma Europa, con su peculiar cristofobia, es tiempo para destruirla; la Navidad de los ausentes y de la nostalgia; la Navidad de los pobres víctimas de le economía del descarte que diría el papa Francisco.

Pero la Navidad, parece increíble, también tiene adversarios y enemigos, cada vez más numerosos y resentidos, porque, dicen: Jesucristo no nació en el 25 de diciembre, santa Claus no existe, se trata de una fiesta hipócrita, la guerra se para durante unas horas; otros abominan de la Navidad porque la tala de árboles es antiecológica, recordando la cumbre de París. Para algunos más snobs y laicistas, la Navidad es un monumento al pasado, no tiene base científica, y lo que habría que celebrar es el masónico solsticio de invierno en la nieve. Y no faltan quienes en un alarde de salud mental preocupante afirman que estas fechas navideñas lo que hacen es acentuar la depresión postnavideña.

Pero sólo hay una Navidad, lo que se centra en la Encarnación del Salvador del Mundo, Jesucristo Dios y Hombre verdadero, nacido de Santa María Virgen. Esa Navidad siempre es eterna. Los relatos de la infancia de Jesús según San Mateo y Lucas, lo son histórico-teológicos, es decir, verdaderos, y han sido la fuente de inspiración durante dos mil años para obras grandiosas de música, pintura, escultura, poesía, cine, teatro (…). No han faltado teólogos críticos y racionalistas –contradicción en los términos– que los han rechazado por la presencia de lo maravilloso y fantástico. Pero esos relatos conforman la piedad popular y dan forma a la liturgia navideña.