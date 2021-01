Vaya disgusto que se han llevado. La mayoría de los emires de las taifas autonómicas habían solicitado con angustia que les permitieran adelantar el toque de queda que, a este paso, alguno debía tener en mente fijarlo al mediodía o, incluso, justo después del desayuno. Pero se quedaron con un palmo de narices, porque el filósofo Illa, don Salvador, dijo que nanay, que ya estaba bien con que nos pudieran encerrar a las diez de la noche, siendo el doctor Sánchez, don Pedro, de la misma opinión.

Los gerifaltes provincianos estaban en un ¡ay! Estaban abrumados con tantísimos accidentes geográficos en los que se muestra el bicho chino. Es que hay curvas, rectas, crestas, picos, mesetas y olas. Ya saben lo que dice aquella copla: “Como una ola tu amor llegó a mi vida; / como una ola de fuego y de caricias, / de espuma blanca y rumor de caracolas. / Como una ola”. Cualquiera se pierde entre tanta geografía.

Así que no sabemos si estamos en una nueva ola, en el pico de la cresta de la ola anterior o en una curva de la meseta que se formó entre la primera ola y la segunda. Cuidado, porque la geografía se complica con el ingrediente botánico de una nueva cepa, surgida en Inglaterra como castigo por haberse salido de la Unión Europea. Con todo ese galimatías, lo propio es que nos encierren en vida, como encarcelaron en Tordesillas a Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca. Cuarenta y seis años estuvo aquella reina encerrada en una casona de esa ciudad castellana y, a este paso, ese es el destino que nos espera, tras el rosario de olas que padeceremos, con sus correspondientes crestas, picos y mesetas, sin contar con eventuales cepas que puedan brotar por cualquier lugar.

Es comprensible, por tanto, el disgusto y la desazón que embargan al señor Barbón con su barba florida, que es de Laviana, y a la mayoría de los demás presidentes de las comunidades autónomas que forman el Estado español, como dicen los cursis. Los expertos que les asesoran nos desean ver a todos arrestados en casa a perpetuidad, para que no nos relacionemos los humanos entre sí, sobremanera en los chigres, que es lo peor que hay para que se agiten las olas y los demás accidentes geográficos del bicho chino, a su decir. Lo curioso del asunto es que esos mismos expertos nos dicen, por otro lado, que la mitad de los contagios se producen en el ámbito familiar, por lo que lo lógico sería que lo que nos prohibieran fuera estar en casa. Pero a los expertos famosos no les arredra la experiencia y, por eso, después de habernos encerrado perimetralmente por concejos y reconocer después que no sirvió para nada, han vuelto a “perimetrarnos”, cuyo resultado la experiencia nos indica que será el mismo.

El otro día escuché yo a un médico extremeño, que es algo jefe de por allí. Le preguntaron por qué ahora Extremadura tenía tan alta la tasa de contagios, cuando en la ola anterior tenía tan pocos. Respondió diciendo que sinceramente no tenía ni idea. He ahí un verdadero experto. Yo confiaría plenamente en él, porque al menos reconoce su ignorancia, que es la misma de todos los demás, pero que encubren con petulantes elucubraciones simples y con remedios semejantes a matar moscas a cañonazos.

No crean ustedes que van a cejar los presidentes autonómicos, los consejeros de salud y sus expertos en su empeño de enclaustrarnos en casa a hora más temprana y, a ser posible, todo el santo día. Esta vez no han podido porque en La Moncloa no quieren que se suspendan las elecciones en Cataluña, que allí se presenta el filósofo Illa, don Salvador, como candidato a presidir su Generalidad, aunque no vayan a reconocer que esa es la razón de su negativa ni bajo tortura de la bota malaya. Pero una vez que pase ese suceso político, volverán a la carga con ocasión de la siguiente ola, porque la copla sigue diciendo: “Y yo quedé prendida a tu tormenta, / perdí el timón sin darme cuenta. / Como una ola tu amor creció. / Como una ola”.

Con un poco de paciencia hacia finales de febrero o en marzo lo conseguirán, porque: “Como una ola tu amor llegó a mi vida. / Como una ola”.