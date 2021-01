El milagro demográfico

En 10 años hemos perdido, de forma lenta y constante, 6.451 habitantes, que es un 8,3% de la población actual, y que, a modo de imagen, se puede ejemplificar así: es como si el Polígono de La Magdalena se hubiera desintegrado por completo; o La Carriona, Miranda y San Cristóbal juntos hubieran desaparecido del mapa.

Dicho esto, la realidad es que tenemos un problema (¡y de los gordos!) que hay que resolver. Es evidente que para solucionarlo es necesario actuar de forma coordinada en varios frentes (empleo, urbanismo, familia, transportes, servicios, conciliación –de verdad, no de chichinabo, que es la que tenemos ahora–, etcétera), pero como condición necesaria tiene que existir voluntad política para, permítanme la expresión, coger el toro por los cuernos.

Esto, que parece una perogrullada, es quizá el primer obstáculo que se debe salvar para revertir esta perjudicial tendencia: no hay verdadera voluntad política, primero, porque la percepción del problema no es inmediata (es como quien fuma durante años y solo al cabo de muchos de ellos, cuando enferma, se da cuenta de lo perjudicial que ha sido llevarse cada cigarrillo a la boca), y, segundo, porque (y esta es la madre del cordero) resolver un problema que ni nosotros, ni probablemente nuestros hijos, vean finiquitado, no da votos.

Así de sencillo es este asunto: la política se ha vuelto tan cortoplacista que se ha extendido la maliciosa práctica de no preocuparse por aquello que no sea lo más inmediato, y mucho menos por aquello que no tenga repercusiones tangibles para las personas que pueden meter su voto en la urna. «Esto no da votos» es un mantra que se oye demasiado a menudo y que, no nos engañemos, abre las puertas de par en par al populismo. Pero con la lenta y paulatina pérdida de población no vale hacerse trampas: no vale anunciar la creación de un parque o la peatonalización de una calle creyendo que esto va a solucionar el problema. Tenemos que establecer un plan a futuro con el compromiso de que el esfuerzo de todos hoy, garantizará el mejor Avilés y la mejor Asturias para nuestros hijos.

Quienes nos dedicamos a la política debemos comprometernos con una política útil y sostenible, es decir, una política que de respuesta a las necesidades de nuestra generación sin comprometer las necesidades de las generaciones venideras e, igualmente importante, que ponga en marcha planes y programas que ofrezcan un futuro a esas generaciones, aun cuando nosotros no veamos los resultados. El reto es ponernos de acuerdo en algo que no va a beneficiar a nadie hoy, pero beneficiará a muchos en el futuro. Hacer política sostenible y no solo partido. Sin duda, merecerá la pena.