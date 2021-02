Según el informe jurídico de la Abogacía del Estado la pandemia no ampara "per se" la conducta de los padres de no llevar a sus hijos a clase por temor al contagio, pero podría justificarse ese absentismo por razones de salud del alumno o de sus familiares convivientes, que deben estudiarse caso por caso. La no asistencia al centro escolar de forma habitual y sin justificación, pueden motivar la apreciación de la situación de desamparo.

Sin embargo, la efectividad del derecho fundamental a la educación, en su desenvolvimiento como obligación de asistencia a clase, se contrapone a otro derecho fundamental: el derecho a la vida, en su manifestación del derecho a la integridad física, no solo de los menores, sino de sus familiares convivientes. La Constitución Española establece la obligación de cursar la enseñanza obligatoria como un derecho-deber no renunciable, ni por los ciudadanos ni por los poderes públicos, describe que entre los motivos para determinar situación de desamparo están la ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.

La Fiscalía de Menores ha advertido, que actuará contra el absentismo escolar que no tenga una justificación clara y terminante. El artículo 226 del Código Penal castiga, como delito de abandono de familia, el incumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, con penas de entre tres y seis meses de prisión o multa de entre seis y doce meses.

En determinados casos especialmente graves, se puede añadir también la pena de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. Esos deberes cuya desatención se castiga como abandono de familia son los establecidos en el artículo 154 del CC, entre ellos la obligación de educar y proporcionar una formación integral a los hijos, lo que incluye la debida escolarización. Dicho ésto, no todo absentismo escolar es delito.

La jurisprudencia exige que el absentismo sea grave, patente y duradero en el tiempo. Con estos criterios, algunas sentencias han condenado por abandono de familia a los padres cuyos hijos dejaron de asistir al colegio durante un curso completo. También como parte de su elemento subjetivo, se exige la voluntad de desatención de los padres y la protección ante un posible contagio por covid no puede considerarse delito. Así se sentenció la libre absolución de los padres de un menor que no asistió al colegio durante un año completo debido al miedo de sus padres ante los reiterados problemas de salud de su hijo. Aún así, para quien opte por no llevar a sus hijos al colegio, será conveniente tomar medidas para poder demostrar –de cara a una posible investigación de la Fiscalía que se actuó con la debida diligencia– y no se desatendió por dejadez la escolarización de los hijos: mantener (y documentar) las debidas comunicaciones con el colegio, comprar el material escolar, incluso asegurarse de que el menor sigue recibiendo educación en casa (mediante clases telemáticas, con un profesor particular, o de cualquier otra forma…).

Asimismo, la justicia leonesa dictaminó recientemente la primera sentencia que rechaza la pretensión de una madre, que por temor al covid, se negaba a llevar al colegio a su hijo de seis años.

El auto determina que el estado de salud del menor es apto para las tareas escolares y estima las pretensiones del padre (los progenitores están separados) y fija la obligación de que el pequeño asista a su centro escolar.