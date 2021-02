Buen alcalde, pero mal jefe

Visto el asunto desde la barrera, pero con la experiencia laboral vivida en el seno de dicho cuerpo policial durante cuarenta y dos años, me tomo la licencia de manifestar, que no me sorprende lo que está sucediendo.

Ante la respuesta de extrañeza ofrecida por miembros del gobierno municipal a las quejas policiales planteadas recientemente en los medios de comunicación (algo verdaderamente insólito), pues he podido palpar el miedo a represalias que sienten gran parte de los trabajadores, intentare aclarar algunos conceptos para mí sobradamente conocidos.

Estoy seguro de que no sucedería lo mismo si el Sr. Alcalde quien por imperativo legal es la autoridad que ostenta la Jefatura de la Policía Local, bien directamente o bien mediante el concejal, delegado, pusiera en práctica la predisposición a contemplar y analizar las peticiones laborales que le sugiere la plantilla, y lo hiciera con el mismo ímpetu con que lo hace hacia la ciudadanía, no existiría controversia alguna. Si tuvieran la capacidad de reflexionar sobre los siguientes aspectos, hallarían posiblemente la solución. No basta con vender de cara al público que se hace un enorme esfuerzo en dotar de medios técnicos a los policías, que si bien es cierto, como todo en la vida son mejorables y se podría decir que hasta insuficientes; a modo de ejemplo preguntar dónde están los test de drogas, los programas policiales de atestados, plantillas de actas automatizadas, etc., o la vieja reivindicación y obligada desde hace años por Ley “ Relación de Puestos de trabajo”, y su Catálogo de Funciones ya que a tal respecto solo hay parches. Las quejas no son un calentón de los que se marchan tal como ustedes dan a entender. Son fundadas.

¿No les extraña que en distintas convocatorias los agentes de nuevo ingreso en la Policía Local de Corvera, con una formación profesional extraordinaria, tan pronto como les resulta posible solicitan destino en otros municipios? Ya sé que dirán ustedes que es porque viven en otro lugar y buscan cercanía, que aspiran a promocionar con más facilidad, que desean estar más cerca de sus familias etc. ¿Y que explicación tienen para la marcha de los más veteranos? ¿También se van por los mismos motivos, o será simplemente por cambiar de aires, hacer nuevas relaciones sociales o vivir nuevas experiencias? No, no es por eso señores responsables políticos, es porque no sienten el debido respaldo profesional, es porque no se sienten tratados como creen merecerse, es porque se les sobrecarga de algunas labores que tienen muy poco o nada que ver con el desarrollo profesional de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es porque ni están ni se sienten retribuidos como otros compañeros de su misma categoría en otros municipios, (Corvera ha pasado en pocos años de ser municipio de referencia para todo profesional policial, a ser detestado); es porque por mala planificación en las convocatorias la plantilla siempre se queda corta, lo que les obliga permanentemente a ver retrasados y /o alterados el disfrute sus derechos laborales (permisos, compensatorios, vacaciones etc.); es porque no en pocas ocasiones hacen patrulla de forma unipersonal al tener que atender varios servicios coincidentes en el tiempo, es porque están sobrecargados de servicios con horas extraordinarias, aunque en este caso se podría decir aquello de que la sarna con gusto no picar.

Cuando hay que priorizar entre seguridad y presencia policial, debe primar lo primero; cuando surgen carencias de personal como viene sucediendo hace tiempo, también hay que establecer prioridades, y si es necesario suspender algunos servicios al menos temporalmente, tales como el radar móvil, control de luminarias, apertura y/o cierre de instalaciones, etc. No se entiende la fijación mostrada por ustedes en estos últimos, salvo por el primero de ellos que está clara, con éste se recauda y no poco. Los policías se van por lo expuesto y por lo que falta por exponer. Gran parte de la solución está en sus manos si no quieren que sigan marchando.

Pero no solo son responsables de todo lo anterior los mencionados, pues cabría preguntarse por el papel de los sindicatos con representación municipal; se quedaron mudos? No tienen nada que decir? En cuanto al resto de concejales de la Corporación, ¿a que se debe su pasividad? ¿La Policía no forma parte de sus ocupaciones? Aunque no estén, les aseguro que se les espera.

Quizás se pudiera considerar un problema de gravedad menor si solo cundiera la desazón, el hartazgo y el desánimo laboral en el personal policial, pero no parece el caso ya que cada vez con más frecuencia y fuerza suenan las críticas de gran parte de la plantilla municipal, (eso sí, entre bambalinas, en el bar, en la tienda….) Se dice que hasta los más afines están hartos. Sin embargo, llegados a este punto cabe preguntarse cómo es posible que con tanta problemática y crítica laboral reine el silencio y no haya eco en los medios de comunicación más halla de alguna notita esporádica. Miedo a expresarse, a no salir en la foto, a perder privilegios? Quisiera pensar que ni lo uno ni lo otro.

Todo responsable político que se precie debería saber que en la función pública el capital humano es la correa de transmisión imprescindible para conseguir los objetivos fijados.

Desacertadamente algunos no valoran lo que tienen hasta que lo pierden, y si les surgen dudas al respecto, pregúnteles a sus antecesores en el cargo sobre las consecuencias.

Señores responsables políticos, no tengo empacho en reconocer su valía y buen hacer con la ciudadanía y además las urnas así lo corroboran, pero sin acritud les digo que en materia de personal dejan mucho que desear, recapaciten. El refranero español es sabio: dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero también se dice que toda paciencia tiene un límite, no trabajen para agotarla. A unos y otros les deseo acierto.