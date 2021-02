¿Ignorancia deliberada?

Dicho esto, también quisiera mencionar que el 12 de marzo de 2020, UGT-FSP puso a disposición del Servicio de Salud del Principado de Asturias a todo el personal liberado tanto en el ámbito asistencial como en el personal de gestión y servicios, si así la situación lo requiriese. Seguidamente, la propia Consejería de Salud comunicó hace semanas a los trabajadores sanitarios, como Carmen Piedralba, apartados del servicio activo por diferentes motivos, que podrían ser movilizados en función del desarrollo de la pandemia y, por ese motivo, ha incluido en el listado del personal a vacunar a aquellos casos cuyo puesto de trabajo suponga exposición directa al Covid. No voy a seguir insistiendo en este apartado ya que ha quedado suficientemente aclarado por la representación institucional. Por cierto, me sorprendió agradablemente la rápida y contundente respuesta del Sespa.

Ahora bien, falta una responsabilidad orgánica y a ella me voy a referir como afiliado al partido en la Agrupación Socialista de Castrillón. Me gustaría que alguien de la Comisión Ejecutiva Local y de la FSA explicase el acoso a que se vio sometida Carmen Piedralba durante esos cuatro días, condenándola de antemano, sin pedirle ninguna explicación. ¿Son ustedes tan ineptos que no conocen las resoluciones que aprueba su partido en el Gobierno? Si es así no merecen representarnos.

Espero que alguien pida la dimisión, tanto de la Comisión Ejecutiva de Castrillón como de aquellos miembros de la FSA que han actuado de forma precipitada basándose tan solo en cotilleos y en una foto de whatsapp que les han hecho llegar desde la propia Comisión Ejecutiva del PSOE de Castrillón. A la FSA les diría que no juzgue y condene en función de las pruebas aportadas; prudencia y moderación son dos palabras sencillas, pero en este caso resulta difícil llevarlas a la práctica. ¿Verdad? Aunque sé que esa misma FSA en otras ocasiones ha actuado con discreta moderación con esta misma Agrupación.

Digo esto, porque detrás de tales decisiones hay personas y familias que no merecen sufrir injustamente a causa del daño que habéis causado. Vosotros, basándoos en cotilleos –vuelvo a repetir– y en vuestra incompetencia, que lo único que conseguís con ello es desprestigiar a la clase política, a la cual vosotros representáis.

Conocéis el verbo dimitir (esto seguro que sí), pues lo habéis usado muy a menudo en estos cuatro días. Éste también debería aplicarse a los responsables de este ‘circo’, pero ello no va a ocurrir. Con disculpas banales intentaréis que todo esto se olvide lo más rápidamente posible para que podáis olvidar la vergüenza que en estos momentos deberíais tener.

¿Tanto ha cambiado la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para que ustedes puedan destituir como concejala de Derechos y Servicios Sociales a Carmen Piedralba? ¿No es una potestad de la alcaldesa? ¿O es que dichas funciones las asumen ustedes por prepotencia y soberbia?

Tomen nota, porque en esta agrupación no va a ser la última vez que ocurran hechos similares, obviamente me refiero a calumnias y difamaciones: estamos tristemente acostumbrados.

A ti, Carmen, te expreso públicamente mi apoyo y espero que levantes el ánimo en estos momentos tan desagradables. No quiero ser pesimista pero quizás debas tener presente que para algunas personas hagas lo que hagas es igual: todo lo consideran mal.

A la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castrillón y a la FSA os pregunto si he dado motivos para una suspensión cautelar o definitiva del partido, en solidaridad con el caso que nos ocupa.