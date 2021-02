Pobreza y desigualdad

El próximo fin de semana, celebramos la campaña contra el hambre que desde Manos Unidas, ong de la iglesia católica, nos lleva a reflexionar con el lema “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”. Desde el grupo “Tercer Mundo” de Cáritas de Llaranes queremos hacernos eco de esta campaña, en cuyo contexto realizaremos un encuentro telemático de sensibilización, reflexión y oración, el viernes día 12, como primer acto o punto de partida de nuestra histórica Semana Solidaria.

La campaña de Manos Unidas se centra en la denuncia de las consecuencias que esta pandemia de covid-19 está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta y en promover la solidaridad entre todos los seres humanos de buena voluntad como única forma de combatir la pandemia de desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial, que castiga con fuerza en pobreza y hambre a cientos de millones de personas en los cinco continentes.

Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia del coronavirus son realidades que ya estaban ahí para millones de personas porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza, el hambre.

ManosUnidas trabaja con las comunidades desde el terreno, en contacto con organizaciones y colectivos locale. Con el derecho a la alimentación como eje de esta ong de la iglesia católica en España, trabaja también para hacer efectivos otros derechos, como son la educación, la asistencia sanitaria, al acceso al agua, la participación política, la representación comunitaria en igualdad, el trabajo, y todo ello sin olvidar a la población afectada por las emergencias climáticas y por catástrofes sanitarias o naturales que se están produciendo en las zonas más pobres de nuestro planeta.

El Arciprestazgo de Avilés tiene el compromiso de financiar este año un proyecto de educación en Camerún por valor de 90.061 euros. Contra el virus de la indiferencia, queremos contagiar el virus de la solidaridad, la esperanza, la ilusión, el trabajo y los cambios de vida. Porque las verdaderas vacunas contra la pandemia de la desigualdad son la justicia y la solidaridad.

Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo; pero todos, significa todos. También los oprimidos, olvidados, marginados, los que padecen hambre, los que padecen sed, los que sufren el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus familias, sus raíces, sus países. Entre todos tenemos que cambiar el mundo, contagiarlo de solidaridad para acabar con la pobreza, con el hambre, con la injusticia, con la desigualdad y con el maltrato.

Podríamos reflexionar por un momento y pensar que nosotros podríamos ser ellos, ponernos en su lugar y así, desde nuestro yo, posiblemente nos fuera más fácil contagiarnos, no de un virus, sino de la solidaridad que nos propone Manos Unidas

Desde el grupo “Tercer Mundo” de Cáritas de Llaranes os invitamos a reflexionar y colaborar en esta campaña, manifestando ante la pobreza y la desigualdad, justicia y solidaridad. Ese es nuestro empeño año tras año, aunque la pandemia nos esté frenando.

El mensaje del Papa Francisco nos invita a reflexionar: “Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y como lo veníamos haciendo. Todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, mas cristiana, no de nombre sino una realidad que nos lleve a una conducta cristiana. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, en nuestro país, en nuestro municipio, este tiempo habrá sido en vano”. Por tanto, mucho es lo que depende de nosotros y de nuestro comportamiento.