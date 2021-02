Que siga la fiesta

Parece que la fiesta del despilfarro, el adoctrinamiento y la red de estómagos agradecidos continúa mientras los que pagan siguen agonizando y arrastrándose por las irrisorias cantidades con los que la administración pública pretende resarcirles de los cierres sin sentido y que cada vez llegarán a menos y a los más afortunados, porque este gobierno tan imaginativo para crear chiringuitos es incapaz de aportar una solución para que las personas que han contraído una deuda con la Seguridad Social puedan continuar adelante, o al menos consolarse, con las limosnas que se le dan.

La fiesta sigue porque, a pesar de los dramas, parece importantísimo gastarse la friolera de 9.600 euros en un cancionero popular, 25.000 euros en cursillos de adoctrinamiento en las aulas bajo el pseudónimo de “cursos para la igualdad”, y es que, si después de 40 años en el gobierno en Avilés los socialistas no han logrado la igualdad, mal vamos.

Pero no queda aquí la historia. Mientras el drama continúa para muchos, la fiesta parece no cesar para otros. Porque del presupuesto local, sin saber a qué motivos adolece este despilfarro, se nos van 225.000 de los avilesinos a proyectos de cooperación internacional, que no decimos que haya que eliminarla por completo, pero la caridad empieza por uno mismo, y la cantidad de personas dignas de dicha virtud teologal empieza a crecer a pasos agigantados en nuestro concejo.

Y así, podríamos enumerar un largo rosario de pequeños despilfarros que causan un enorme derroche de recursos, como los 40.000 € dedicados a la memoria histórica, aportaciones a la FEMP y a la FAC por 7.000 € y 21.000 €euros, y un largo etcétera aún desconocido y oculto tras partidas genéricas. ¿Saben a cuánto asciende la broma? Pues a más de 300.000 euros, y eso tirando por lo bajo y tomando solo algunos de los ejemplos más significativos, porque la realidad es más apabullante. Para que se hagan ustedes una idea, la primera cantidad destinada por el Ayuntamiento a ayudas al comercio y hostelería eran unos 465.000 euros, que si bien nosotros criticamos por ser escasa, es cierto que pueden suponer un balón de oxígeno para muchos pequeños autónomos y empresas que no saben de dónde sacar para gastos.

Todas estas contrataciones y gastos menores pueden ser lícitas, legales y continuistas con otros años, pero no son moralmente aceptables en una situación de emergencia sanitaria, social y económica cuando una gran parte de nuestros vecinos se ven abocados al cierre de sus negocios, la caída de facturación e ingresos por ERTE. Y estos afectados de Avilés estamos seguros de que no tienen ninguna ganas de fiesta.