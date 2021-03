Generalmente se cuentan ciertos relatos sobre el origen de la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo. Así, se suele escuchar que fue como consecuencia del incendio de la fábrica de camisas Triangle, de Nueva York, en que murieron un montón de trabajadoras inmigrantes, que no pudieron escapar porque habían cerrado las salidas. Este luctuoso suceso tuvo repercusión en beneficio de los derechos laborales de las trabajadoras, pero no ocurrió un 8 de marzo, sino el día 25 de marzo de 1911.

En realidad, el Día internacional de la Mujer se proclamó en la II Conferencia internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, en 1910, a propuesta de Clara Zetkin y respaldada por todas las asistentes, entre las que se encontraban Rosa Luxemburgo, Aleksandra Kollontai y Nadezhda Krúpskaya, fijándose para el 8 de marzo, para promover el derecho al sufragio femenino y la igualdad de derechos.

Hubo movilizaciones de mujeres en diversos países industriales en los años siguientes, pero fue la Gran Guerra la que espoleó el movimiento feminista, porque las fábricas tuvieron que ocupar un gran número de mano de obra femenina para remplazar a los obreros que fueron movilizados para el frente.

Los desastres de la I Guerra Mundial en la economía rusa provocaron una gran hambruna, que acabó en la Revolución de Febrero, que se inició con los incidentes que se produjeron en las largas colas para conseguir pan, que se convirtieron en manifestaciones contra el gobierno y a favor de la paz que terminaron convirtiéndose en un levantamiento popular que derrocó al Zar. Unos de los episodios de ese proceso fueron los grandes mítines y manifestaciones celebrados el 8 de marzo de 1917.

Después de la Revolución de Octubre, Aleksandra Kollontai fue nombrada Comisaria del Pueblo para la Asistencia Pública, siendo así la primera mujer ministra de un gobierno. Desde ese puesto consiguió el voto para la mujer y que el Soviet Supremo declarase el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.

La ONU no celebraría un Día Internacional de la Mujer hasta el año 1975 y, dos años después, adopto una resolución invitando a todos los países a celebrar tal evento. Desde hace unos años, la ONU propone un lema para el 8 de marzo, y el de este año es: “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la covid-19”.

La mierda del bicho chino se ha metido hasta en el día del feminismo, que ha conseguido un futuro sin manifestaciones ni aglomeraciones, muy igualitario, porque el Gobierno no las permite ni para caballeros ni para señoras. Así que este año no va a haber alardes callejeros de multitudes, salvo que se hagan manifestaciones en grupos de cuatro en cuatro, separados por dos metros cada uno de ellos, como en las terrazas de los bares y que podría ser una solución imaginativa. Pero, parece que esa solución no gusta a doña Irene Montero, que es ministra de la cosa femenina, que pretende que “les muyeres” salgan en tropel, porque si no se les estaría “criminalizando”, como a los chigres.

Aunque este año no haya demostraciones callejeras, algunas ya se han tomado muy en serio el lema de la ONU y pretenden liderar con energía el futuro igualitario en el mundo del murcielaguillo chino. El otro día vi por casualidad un ejemplo de ese liderazgo fuerte en un vídeo de una sesión de no sé que parlamento de alguna taifa, supongo. Una “miembra” de ese parlamentillo recriminó con ferocidad a un miembro del mismo, porque había dicho: “Señora presidente”. Le acusó de falta de educación por no llamarla “presidenta”. El miembro aludido replicó que la palabra presidente no tenía sexo, como ardiente, valiente, caliente o doliente.

Esperemos que las mujeres líderes consigan un futuro igualitario, pero estudiando previamente un poco de gramática española para no confundir el género gramatical con el sexo, igual que lo deben hacer los hombres líderes, para no decir “proponido”, como dijo el otro día un ministro.