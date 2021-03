Hace un año

En la antigua Roma republicana tenían una gran aversión a los poderes absolutos, que por algo habían expulsado a su despótico y último rey Tarquino el Soberbio. Así que tenían establecido un sistema de reparto del poder entre varias instituciones, que se limitaban mutuamente, y cuyos cargos se designaban por medio de elecciones con una duración generalmente de un año.

El éxito histórico de los romanos se fundó en gran parte en ser un pueblo bastante práctico. Así que no se olvidaron de que, en algunas ocasiones excepcionales, resultaba necesario concentrar el poder en una sola persona para ejercer cuantas funciones fueran necesarias para hacer frente a determinados peligros.

Por ello, contaban también entre sus instituciones con la dictadura, que era puesta en funcionamiento por el Senado para solucionar esas situaciones extraordinarias, pero por el plazo máximo de seis meses.

Una de las más famosas ocasiones en que el Senado romano nombró un dictador fue para defender a la ciudad de la invasión de los ecuos.

Para ello llamaron a un noble patricio llamado Cincinato, que encontraron arando en la villa que tenía en las afueras de Roma cuando le notificaron el nombramiento. Dejó el arado, se revistió con la toga pretexta y se dirigió a la ciudad, donde convocó a todos los ciudadanos a las armas. Por la noche cercó con su ejército cívico a los invasores y éstos acabaron rindiéndose.

Con el peligro sofocado, Cincinato dimitió de su cargo de dictador a los seis días de haberlo ocupado, renunciando a sus poderes casi absolutos, aunque podría haber continuado hasta agotar los seis meses, y volviéndose al arado de su villa.

Pasó así Cincinato a la historia como ejemplo de rectitud, honradez, integridad, falta de ambición personal y demás virtudes propias de un buen ciudadano romano y un gran político. En su honor se puso el nombre de Cincinnati a esa ciudad americana del estado de Ohio.

Parece conveniente recordar en estos días a aquel personaje colosal de la historia de la Roma republicana como fue Cincinato. Es que ahora se cumple un año de que, para luchar contra la propagación del bicho chino, se declaró el estado de alarma, que no es más que un eufemismo moderno para designar a una dictadura.

Eso es lo que fue por las restricciones a los derechos fundamentales que se impusieron con esa declaración, que nos impusieron bozales, nos prohibieron transitar libremente y nos encerraron en nuestras casas, que así se convirtieron en campos de concentración particulares, donde sólo faltaba que se rotulara en los portales “arbeit macht frei”, como se hacía con macabra ironía en Auschwitz, Mauthausen y demás campos nazis, porque significa “el trabajo hace libre”.

La dictadura que se impuso con el estado de alarma, hace ahora un año, siguió más o menos las reglas de esta institución durante la república romana, con grandes matices. Es verdad que existía una causa, que en este caso podría equipararse a la que los romanos llamaban “clavi figendi causa”, que era una ceremonia religiosa consistente en clavar un clavo en la pared del templo de Júpiter como protección contra la peste, que aquí era el murcielaguillo chino.

También participó el parlamento, aunque no fue por su iniciativa, sino que ratificó la declaración después. Y, por último, no duró más de seis meses, porque cesó a finales de junio. La gran diferencia fue que no se nombró a un dictador, sino que asumió ese mismo cargo el que ya mandaba y, tras concluir su mandato, no dimitió y se fue a su casa como Cincinato, que ahí sigue y declaró otra dictadura al finalizar el verano, en la que aún estamos.

Esta segunda dictadura, que nos han impuesto desde el otoño, tiene todas las trazas de incumplir el límite semestral que tenía la romana. Además, contiene la extravagancia de que no hay un solo dictador, sino diecisiete, uno para cada taifa. Y el que nos toca, don Adrián Barbón, es de los duros. No parece que se vaya a ir para su casa de Laviana cuando acabe con el peligro del bicho chino, como hizo Cincinato.