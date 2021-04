Juicio mediático: la ley de Lynch

No albergo duda alguna que el asignado como cuarto poder por Macaulay –los medios de comunicación libres– son, tras la justicia, uno de los pilares fundamentales y esenciales que sustentan nuestra democracia. Ahora bien, un juicio mediático nunca puede revisar o suplantar a uno judicial con garantías procesales porque el Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas al imperio de las leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual.

La Constitución establece en su artículo 117 que la justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial, que es el conjunto de juzgados y tribunales, integrado por jueces y magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia y aplican e interpretan con independencia, imparcialidad, inamovilidad y responsabilidad. En caso contrario estaríamos involucionando siglos, aplicando la ley de Lynch, cuando este plantador virginiano en la Guerra de Independencia de Estados Unidos hizo de juez de paz a finales del siglo XVII para sentenciar a los sospechosos, según su parecer, contra toda ley y derecho. Eso dio origen a la palabra linchamiento, atentando no sólo contra el derecho a la vida e integridad de la víctima, sino contra los derechos a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.

En el “caso Rocío Carrasco”, de rigurosa actualidad, que inspira este artículo se pretende ganar en una cadena de televisión lo que se debe luchar, probar y conquistar en los juzgados: hechos de hace más de 25 años que desembocaron en una reciente reapertura del caso donde las partes aportaron las pruebas testificales, periciales, etcétera y se dictaminó el sobreseimiento o archivo por los tribunales de violencia de género.

A esa conclusión llegaron seis jueces de distintas instancias judiciales, hombres y mujeres especializados y preparados con capacidad para valorar y no políticos, representantes institucionales, tertulianos con verdades a medias y documentos sesgados. Los jueces determinaron que no había ni indicios de lo denunciado y por ello ni se celebró juicio oral penal y que el origen y la causa de los problemas que la demandante tiene de trastorno ansioso depresivo no es el maltrato, al no existir relación directa.

La violencia contra la mujer es considerada y analizada como una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre, privando así a la mujer de su plena emancipación (Convenio de Estambul 2011) y como una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión” (Ley orgánica 1/2004). Sobre esa base trabajan las unidades de Atención a la Familia y Mujer de la Policía, servicios sociales y sanitarios, psiquiatras, psicólogos, fiscales, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género, ONG, etcétera. Por tanto, existe todo un sistema experto en víctimas y maltratadores en la violencia de género que es quien debe dictar sentencia previa presentación de denuncia con hechos y pruebas.

Por tanto, no se puede juzgar con una verdad subjetiva donde la interpretación de los hechos es veraz para una de las partes, una verdad que se idealiza, ni condenar siempre, por ejemplo, al hombre ni dar la razón a todas las mujeres y hay que analizar cada caso concreto, nunca generalizar. La lucha del feminismo no es aprovechar una causa concreta mediática arrasando con la justicia, la democracia, el Estado de Derecho y la verdad. Existe una delgada línea que no se debe cruzar entre un conflicto de pareja y un delito tan grave como el maltrato; la injusticia, la indefensión y los daños personales, profesionales, sociales etcétera de estigmatizar a una persona de maltratadora, sin pruebas admitidas en derecho, son letales.

En un conflicto de pareja ha de primar la protección de los hijos. Y en caso de alegar la posible alienación parental debe ser valorada por un informe psicosocial pericial y a más edad y madurez de los hijos, menor probabilidad de su existencia.

Nadie debe valorar a una persona como buena o mala madre, pero mucho menos, sólo la Justicia, juzgar como maltratadora a una persona; quienes lo hacen quedan retratados y si ostentan un cargo institucional, representativo o voz mediática influyente más, porque se trata de un delito.